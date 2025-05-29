Похована під водою недалеко від Індонезії забута земля розкрила підказки про далеке минуле людства.

Біля берегів Індонезії знайшли скам'янілий череп і тисячі останків тварин, які натякають на процвітаючий світ, тепер загублений в океані.

Нове відкриття вчених кидає виклик давнім уявленням про раннє життя людини в Південно-Східній Азії, пише Dailygalaxy. Повідомляється, що на ділянці океану між островами Ява і Мадура вчені виявили останки того, що вони називають першим місцем існування гомініна, будь-коли знайденим у регіоні.

"Вони вважають, що знайшли щось більше, ніж просто колекцію скам'янілостей - це може бути перший фізичний доказ існування доісторичного континенту, відомого як Сундаланд, суші, яка колись з'єднувала більшу частину Південно-Східної Азії в епоху плейстоцену", - написало видання.

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Відкриття вчених зосереджено навколо двох фрагментів черепа, ідентифікованих як такі, що належать Homo erectus, ранньому предку сучасних людей. Кістки, що пролежали понад 140 тис. років під шарами мулу і піску, було витягнуто з Мадурської протоки під час видобутку піску в 2011 році. Але тільки тепер дослідники під керівництвом археолога Гарольда Бергхейса з Лейденського університету в Нідерландах підтвердили вік і вид останків.

Прорив стався, коли робітники біля Сурабаї, столиці провінції Східна Ява, викопували осад із морського дна. Під час рекультиваційних робіт вони виявили скам'янілі рештки, що включали понад 6000 зразків хребетних. На ділянці виявилася дивовижна безліч видів: комодські варани, буйволи, олені і нині вимерлий рід слоноподібних травоїдних, відомий як стегодон.

Серед останків були два фрагменти людського черепа - лобовий і тім'яний. Їхня морфологія дуже нагадувала скам'янілості Homo erectus. Скам'янілості були датовані за допомогою методу, який визначає, коли осад востаннє піддавався впливу сонячного світла. Дослідники дійшли висновку, що долина та її вміст датуються періодом від 162 тис. до 119 тис. років тому.

Крім того, еологічний аналіз виявив контур річкової системи, яка колись була частиною стародавньої річки Соло, що, ймовірно, текла на схід через те, що зараз є шельфом Зондського хребта. Ця річка підтримувала багату річкову екосистему наприкінці середнього плейстоцену. Долина, де було виявлено скам'янілості, колись була домівкою для різноманітної суміші травоїдних і хижаків, включно з видами оленів.

Ці деталі дають рідкісну можливість зазирнути в регіон, який зрештою був затоплений через підвищення рівня моря між 14 тис. і 7 тис. років тому. Вчені підрахували, що танення льодовиків останнього льодовикового періоду підняло рівень океану на понад 120 м, затопивши низинні рівнини Сундаланда і розірвавши зв'язки між материковою частиною Південно-Східної Азії та її островами.

Аналіз кісток тварин виявив виразні сліди порізів. Це, як зазначили вчені, свідчить про те, що ранні гомініни в регіоні використовували знаряддя для полювання і оброблення великих тварин:

Цей період характеризується великою морфологічною різноманітністю і мобільністю популяцій гомінінів у регіоні", - прокоментував Бергхейс.

Результати показують, що стародавнє населення адаптувалося до навколишнього середовища, використовуючи відносно передові для того часу технології.

Скам'янілості видів, схожих на антилоп, підтверджують ідею про те, що цей затоплений ландшафт більше нагадував савану, ніж густі джунглі. Присутність великих травоїдних і оленів додатково припускає, що ця область забезпечувала рясні джерела їжі як для тварин, так і для ранніх людей.

Фрагменти черепа, знайдені в Мадурській протоці, розширюють відомий ареал Homo erectus у Південно-Східній Азії. Ці ранні люди відомі більш високим, більш вертикальним зростом, більш довгими ногами і більш короткими руками - рисами, близькими до сучасних людських пропорцій.

Відкриття стало поворотним моментом у вивченні ранньої історії людини в Азії. Об'єднавши археологічні, геологічні та палеоекологічні методи, дослідники відкрили ту главу еволюції людини, що залишалася прихованою під водою протягом тисячоліть.

Інші новини про наукові відкриття

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Раніше вчені розвінчали одну з теорій вимирання динозаврів. Вони сказали, що теорія про вимирання динозаврів до падіння астероїда була помилкою.

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