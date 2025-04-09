Дослідники припускають, що теорія про вимирання динозаврів ще до падіння астероїда була помилкою, викликаною аналізом неповного набору скам'янілостей.

Широко поширена думка про те, що видове різноманіття динозаврів досягло піку близько 75 мільйонів років тому, а потім поступово скорочувалося ще до зіткнення з астероїдом-вбивцею 66 мільйонів років тому. Однак, як пише InterestingEngineering, нове дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона спростовує цю теорію, стверджуючи, що до удару астероїда динозаври не вимирали, а навпаки - переживали свій розквіт і потенційно мали більшу різноманітність видів, ніж підтверджують скам'янілості.

Дослідницька група ретельно вивчила скам'янілості Північної Америки, де знаходиться більше половини всіх виявлених скам'янілостей динозаврів пізнього крейдяного періоду. Вони проаналізували понад 8000 скам'янілостей за 18 мільйонів років, що передували удару астероїда.

Дослідження було зосереджено на чотирьох конкретних групах (кладах) динозаврів: Ankylosauridae (броньовані травоїдні, як-от анкілозавр), Ceratopsidae (великі трирогі травоїдні, як-от трицератопс), Hadrosauridae (качкодзьобий травоїдні, як-от едмонтозавр) та Tyrannosauridae (тиранозавр Рекс).

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"Ми проаналізували скам'янілості та виявили, що якість записів чотирьох груп динозаврів погіршується протягом останніх шести мільйонів років до астероїда. Імовірність знайти скам'янілості динозаврів знижується, в той час як ймовірність того, що динозаври жили в цих місцях у той час, залишається стабільною. Це показує, що ми не можемо приймати скам'янілості за чисту монету", - пояснив автор дослідження докттор Кріс Дін.

Відсутність скам'янілостей - не проблема

Щоб оцінити потенційний ареал проживання чотирьох груп динозаврів, дослідники використовували метод, званий моделюванням заселеності. Для дослідження Північна Америка була розділена на сітку. Вчені підрахували, скільки осередків цієї сітки кожна з чотирьох груп динозаврів могла заселити в чотири різні моменти часу протягом останніх 18 мільйонів років цього періоду.

"Дослідження показало, що передбачувана частка території, яку займали чотири групи динозаврів, залишалася загалом незмінною протягом 18 мільйонів років до зіткнення з астероїдом. Це говорить про те, що потенційна площа їхнього проживання була стабільною, і ризик їхнього вимирання в цей період, найімовірніше, був невеликий", - зазначає InterestingEngineering.

Водночас скорочення кількості знахідок скам'янілостей вчені пов'язують насамперед із геологічними змінами і зменшенням кількості місць з оголеною і доступною породою крейдяного періоду. Такі фактори, як рослинний покрив, ерозія або поховання викопних шарів, також значно ускладнили пошук свідчень існування цих пізніх динозаврів.

"Динозаври, ймовірно, не були неминуче приречені на вимирання наприкінці мезозою. Якби не той астероїд, вони могли б і досі ділити цю планету зі ссавцями, ящерами та їхніми нащадками, які вижили, - птахами", - підсумовує співавтор дослідження доктор Алессандро К'яренца.

Раніше в Португалії дослідники відкрили абсолютно новий вид динозаврів. Знайдена скам'янілість належить травоїдному динозавру, який жив 150 млн років тому. Дослідження показало, що цей зразок динозавра представляє раніше невідомий тип ігуанодонтів - групи травоїдних динозаврів, що вирізняються дзьобистим ротом і міцним тілом.

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