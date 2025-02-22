Учені встановили, що середовище цих басейнів настільки екстремальне, що воно кидає виклик усьому, що ми знаємо про життя на Землі.

У Червоному морі вчені виявили природні смертельні пастки в тому місці, де, як свідчить Бібілія, Мойсей розділив морські води.

Ці пастки - соляні басейни, які виявили на глибині 1219 м нижче за поверхню затоки Акаба, де вода в 10 разів солоніша за звичайну морську, а нестача кисню призводить до того, що басейни вбивають або приголомшують усе живе, що до них потрапляє, йдеться в дослідженні, пише Fox News.

У дослідженні також стверджується, що більші хижаки ховаються біля краю цих басейнів, щоб схопити здобич після того, як вона піддасться знищувальному впливу солоної води.

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Дослідницька група під керівництвом Сема Перкіса, завідувача кафедри морських геологічних наук в Університеті Майамі, використовувала спецапарати і глибоководні зонди для дослідження глибоководних западин між Африкою і Аравійським півостровом.

Вчені припустили, що ці умови імітують ті, що були на ранній Землі, і вважають, що саме в такому місці в глибокому морі могло виникнути перше життя.

"Наше поточне розуміння полягає в тому, що життя зародилося на Землі в глибокому морі, майже напевно в безкисневих умовах", - сказав Перкіс.

Дослідження навіть припустило, що ці так звані "басейни смерті" можуть дати підказки, що допомагають у пошуку позаземних організмів.

Ця унікальна екосистема є однією з найекстремальніших середовищ на планеті, йдеться в дослідженні, і що, можливо, вона нагадує умови, виявлені в далеких "водних світах" за межами нашої сонячної системи.

Оскільки в басейнах із солоною водою виживає дуже мало організмів, шари осаду залишилися недоторканими і зберегли архів минулих змін клімату та геологічних подій.

"Зазвичай тварини збовтують морське дно, порушуючи відкладення, які там накопичуються, але з цими солоними басейнами все не так. Тут будь-які осадові шари на дні басейну залишаються абсолютно недоторканими", - сказав учений.

Він висловив сподівання, що незаймані шари дадуть їм змогу краще вивчити стародавні умови океану і допоможуть їм у реконструкції кліматичних моделей і відстеженні еволюції екосистем Землі протягом мільйонів років.

Океанографи виявили схожі утворення в Середземному морі, Американській затоці та Антарктичному океані, але жодне з них не розташоване на такій глибині.

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