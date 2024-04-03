Новий підводний кабель довжиною 14500 км в Арктиці може перенаправити трафік даних у бік від вразливих вузьких місць.

На маршрути прокладання Інтернет-кабелю впливає скорочення кількості арктичного льоду.

"Танення льодів в Арктиці може відкрити нові маршрути для інтернет-кабелів, які пролягають на дні океану і якими передається більша частина міжнародного трафіку даних. І більше маршрутів має значення, коли підводна інфраструктура перебуває під загрозою нападу", - пише Politico.

Зазначається, що газові та телекомунікаційні кабелі Балтійського моря було пошкоджено у 2023 році, ймовірно, китайським судном. Інший інцидент мав місце минулого місяця – у Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет та комунікації для передачі даних з Азії до Європи, до чого, зважаючи на все, причетні хусити, які озвучували відповідні загрози. При цьому понад 90 відсотків усіх перевезень Європа-Азія проходить маршрутом Червоного моря.

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Автори статті звертають увагу, що проблема критично важливих даних, що покладаються лише на один шлях, є очевидною.

"Це свого роду концентрація кількох кабелів, а це означає, що існує ризик того, що на цих ділянках виникнуть вузькі місця… Щоб задовольнити попит, що росте, необхідно шукати різноманітність маршрутів", — констатує виконавчий віцепрезидент фінської компанії Cinia Танелі Вуоринен, яка працює над інноваційним панарктичним кабелем.

Як зазначає Politico, проєкт Far North Fiber пропонує саме такий варіант. Кабель довжиною 14 500 кілометрів безпосередньо зв'яже Європу з Японією через Північно-Західний прохід в Арктиці з посадковими майданчиками в Японії, США (Аляска), Канаді, Норвегії, Фінляндії та Ірландії. Таке було немислиме доти, доки всього кілька років тому товстий багаторічний шар льоду не зробив неможливою навігацію. Але Арктика через зміни клімату нагрівається тривожними темпами, морський лід скорочується майже на 13 відсотків кожне десятиліття.

Директор зі стратегії компанії Far North Digital Ік Ікард сказав, що літні відлиги тепер дозволяють суднам прокладати кабель, а зимові заморозки обмежують збої.

"Ми знаходимося в тій самій золотій точці, де вона тепер доступна і дає нам час, коли ми зможемо безпечно прокласти кабель", насолоджуючись "захистом цього крижаного покриву протягом значної частини року" від людських загроз…", - сказав він.

Після завершення морських досліджень дочірня компанія Nokia Alcatel Submarine Networks розпочне виробництво деталей та виведе їх на ринок до 2027 року, коли проєкт буде запущено в експлуатацію.

Європейський Союз є його прихильником, вклавши близько 23 мільйонів євро у проєкт у рамках CEF Digital, основного фінансового інструменту, що підтримує зв'язок у всьому блоці. Європейська комісія нещодавно закликала уряди ЄС краще захистити свої підводні мережі та хоче, щоб нові кабельні проєкти заповнили стратегічні прогалини.

Співзасновник Far North Digital Ітан Берковіц хоче залучити до участі у проєкт більше урядів.

"Ми сподіваємося на більш активну підтримку з боку Сполучених Штатів та Канади", - сказав він, назвавши світову геополітичну ситуацію вагомою причиною для їх дій.

"Ніхто не хоче перерізати кабель під льодом, це дуже складно зробити", - сказав він.

Однак робота в Арктиці може виявитися складнішою і найдорожчою. За словами Ікарда, якась можливість пошкодження мережі таки залишається і тоді лід, який її захищає, може ускладнити його ремонт. Тоді відновлення кабелю може зайняти тижні або навіть місяці, залежно від пори року.

Також загрожує розмив льоду — коли плавучий лід дрейфує і "треться" об морське дно. Наприклад, відключення широкосмугового зв'язку сталося на Алясці минулого літа після того, як підводну оптоволоконну лінію було розірвано шматками арктичного льоду.

"Сенс нашої системи полягає в тому, що у разі несправності ми можемо перенаправити трафік", - пояснив Берковіц.

Вартість завершення проєкту на 1 мільярд євро набагато переважує вартість інших маршрутів.

За словами директора з досліджень вашингтонської консалтингової фірми TeleGeography Алана Молдіна, кабель через Атлантику коштуватиме приблизно 250 мільйонів євро, прокладання кабелю в Тихому океані може коштувати близько 320 мільйонів євро.

"Технічно це можливо, але питання комерційне. Тільки тому, що маршрут кабелю є унікальним порівняно з іншими системами, ви не можете брати за це більше", — сказав Молдін.

Вуорінен з Cinia сказав, що потенційні клієнти вже виявляють "великий інтерес" з боку великих технологічних компаній, які прагнуть диверсифікувати міжконтинентальні зв'язки зі спільнотою оборони та безпеки, які могли б використовувати безпечніший маршрут.

"Мета полягає в тому, щоб мати комерційно життєздатний проєкт", - сказав він.

Якщо проєкт піде гладко, він може просто прокласти шлях для інших, щоб поринути у можливості дедалі більш відкритих вод Арктики. Вчені нещодавно попередили, що в Північному Льодовитому океані можуть вже скоро наступити перші "вільні від льоду" дні.

На криголамі "Ноосфера" стартувало важливе міжнародне дослідження - подробиці

Нагадаємо, на українському науковому судні - криголамі "Ноосфера", яке зараз знаходиться в Антарктиці, стартувало нове міжнародне дослідження щодо зміни клімату. Як повідомили у Національному антарктичному центрі України, у рамках співпраці польських та українських учених уперше відібрано зразки морської фауни з дна Південного океану. Це необхідно, щоб визначити вміст металів у скелетах тварин – зміна клімату призводить до підвищення температури морської води та її окислення. У більш кислій та теплій воді змінюється фізіологія тварин. Зокрема, вони починають набагато інтенсивніше вбирати в себе метали з води та відкладати їх у скелетних елементах – кістках, раковинах, панцирах тощо.

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