Вчені відтворили легендарну золотисту тканину, яка вважалася втраченою протягом 2000 років

Цей матеріал високо цінувався в епоху Римської імперії.

Протягом століть мерехтлива золотиста тканина, відома як вісон, вважалася одним із найексклюзивніших розкішних матеріалів у світі, призначеним виключно для імператорів, пап та інших впливових діячів. Нещодавно вченим з Південної Кореї вдалося відтворити це легендарне волокно, пише ScienceDaily.

Зазначається, що вчені під керівництвом професора Донг Су Хванга та Джиміна Чоя з Пхоханського університету науки і технологій створили золотисте волокно, схоже на вісон, з використанням молюсків Atrina pectinata. Вони також пояснили, чому золотистий вигляд волокна залишається яскравим з плином часу.

У виданні нагадали, що вісон високо цінувався в епоху Римської імперії. Матеріал виготовлявся з ниток біссуса, що виробляються молюском виду благородна пінна.

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вісон прославився своїм мерехтливим золотистим кольором, легкістю та винятковою міцністю. Його рідкість і краса принесли йому майже міфічну репутацію.

У виданні зазначили, що в останні десятиліття забруднення морського середовища та погіршення екологічної ситуації призвели до того, що благородна пінна опинилася на межі зникнення. Через це Європейський Союз повністю заборонив видобуток цього молюска. В результаті справжній вісон став надзвичайно рідкісним і виробляється лише в крихітних кількостях невеликою кількістю майстрів.

Щоб знайти альтернативне джерело, вчені вивчили молюсків виду Atrina pectinata, яких вже розводять у корейських водах у харчових цілях. Як і благородна пінна, ці молюски виробляють біссусні нитки, які допомагають їм прикріплюватися до поверхонь.

Дослідники звернули увагу на те, що біссусні нитки благородної пінни дуже схожі на волокна Atrina pectinata як за фізичними, так і за хімічними властивостями. Використовуючи цю схожість як відправну точку, вони розробили метод переробки біссуса благородної пінни в матеріал, який відтворює зовнішній вигляд вісону.

Секрет золотистого сяйва вісону

Вчені з'ясували, що колір створюється не за рахунок барвників, а завдяки структурному забарвленню – явищу, при якому мікроскопічні структури взаємодіють зі світлом, створюючи колір. Дослідники виявили, що райдужний вигляд вісону обумовлений шаруватими сферичними білковими структурами, відомими як фотонін.

У виданні пояснили, що ці структури відбивають і маніпулюють світлом практично так само, як мильні бульбашки або крила метелика. Оскільки ефект створюється структурою матеріалу, а не доданими пігментами, колір залишається дуже стабільним протягом тривалого часу.

Також вчені з'ясували, що чим точніше організовані фотоніни, тим яскравішим і насиченішим стає колір. На відміну від звичайних тканин, де колір наноситься шляхом фарбування, вісон отримує свій золотистий відтінок завдяки розташуванню білків усередині самого волокна.

Крім того, це дослідження дозволило знайти спосіб скоротити морські відходи, оскільки волокна біссуса Atrina pectinata традиційно викидалися як відходи. Вчені ж змогли перетворити їх на цінний текстиль.

"Текстиль зі структурним забарвленням за своєю природою стійкий до вицвітання. Наша технологія забезпечує довговічність кольору без використання барвників або металів, відкриваючи нові можливості для екологічно стійкої моди та передових матеріалів", – сказав професор Донг Су Хванг.

Вчені відтворили найдавніший у світі штучний пігмент

Раніше вчені з Університету штату Вашингтон разом із колегами з Музею природної історії Карнегі та Смітсонівського інституту відтворили найдавніший у світі синтетичний пігмент – єгипетський синій.

Стародавні єгиптяни та римляни використовували єгипетський синій як замінник дорожчих матеріалів, таких як лазурит і бірюза, при фарбуванні дерева, каменю та пап'є-маше. Однак отримати пігмент такого ж кольору виявилося дуже важко.

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