Це відкриття може назавжди змінити уявлення астрономів та астрофізиків про космос.

Астрономи вперше зафіксували гравітаційні хвилі, які виходять від злиття надмасивних "чорних дір" по всьому Всесвіту, викривляючи час і простір.

Вчені намагалися зловити довгі хвилі, на меншій частоті: одна така хвиля йде зі швидкістю світла і проходить через Землю за 30 років. Ці хвилі спотворюють простір і час, проходячи крізь Всесвіт. Їх видають пари "чорних дір", які в сотні мільйонів разів масивніші за Сонце, передає Бі-бі-сі.

За словами професора Мікаеля Крамера з Німецького інституту радіоастрономії Макса Планка, це відкриття може змінити уявлення астрономів і астрофізиків про космос.

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"Воно може відповісти, чи була помилковою теорія гравітації Ейнштейна, може пояснити, що таке темна матерія і темна енергія - з яких складається велика частина Всесвіту", - поділився емоціями від відкриття професор Крамер.

В ході дослідження фахівці зробили це відкриття, вивчаючи сигнали від згаслих зірок - пульсарів, які дуже швидко обертаються і видають радіоімпульси через однакові інтервали, які ніколи не змінюються.

Астрономи виявили, що ці сигнали досягають Землі трохи пізніше або раніше, ніж слід. Згідно з новим дослідженням, це відбувається тому, що радіохвилі від пульсарів спотворюються гравітаційними хвилями від пар надмасивних "чорних дір".

Відкриття астрономів

Час від часу в космос запускаються різні місії, а вчені роблять дивовижні відкриття. Так, у квітні стало відомо, що Європейське космічне агентство запустить зонд до Юпітера для встановлення того, чи є там умови для виникнення життя.

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