Цей мозазавр мешкав у великому внутрішньому морі, відомому як Західний внутрішній морський шлях.

У Мексиці виявлено раніше невідомого "грізного" морського хижака, що жив близько 90 мільйонів років тому, під часи динозаврів.

Нещодавно виявлений вид, названий Yaguarasaurus regiomontanus, є типом мозазавра - групи вимерлих морських рептилій, які правили океанами на останніх стадіях пізнього крейдяного періоду (близько 100-66 мільйонів років тому). Про це пише Newsweek.

Ці доісторичні морські істоти мали довгі, стрункі тіла, схожі на тіла сучасних варанів, хоча і обтічні для плавання, із перетинчастими ступнями і пальцями ніг, а також широкими потужними хвостами. Здатні розвивати велику швидкість, вони були грізними мисливцями, а в їхніх щелепах було безліч гострих зубів. Найбільші мозазаври могли досягати довжини більше 15 метрів.

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Мозазаври зникли - разом із динозаврами (крім птахів) - у результаті масового вимирання, що сталося приблизно 66 мільйонів років тому і, ймовірно, викликаного потужним ударом астероїда.

Новий мозазавр, вперше описаний в статті, опублікованій в "Журналі південноамериканських наук про Землю" (Journal of South American Earth Sciences), міг бути "одним із найбільш грізних хижаків свого часу", його дієта, імовірно, складалася переважно з риби, розповів автор дослідження Ектор Рівера-Сільва - палеонтолог з Музею пустелі (MUDE) в Сальтільо (Мексика).

Y. regiomontanus був описаний на основі скам'янілостей, знайдених на пагорбі, розташованому на південний захід від муніципалітету Вальєсільо в штаті Нуево-Леон на північному сході Мексики. Два роки тому працівник кар'єру знайшов викопний зразок у купі сміття, а потім подарував його MUDE для наукового вивчення та зберігання.

Екземпляр, укладений в твердий вапняк, складається з майже цілого черепа і щелеп. Рівера-Сільва сказав, що морська істота, імовірно, сягала в довжину близько 4,8 метра - приблизно такого ж розміру, як середня самка великої білої акули.

Цей мозазавр мешкав у великому внутрішньому морі, відомому як Західний внутрішній морський шлях, яке колись розділило північноамериканський континент на два масиви суші під час середніх і пізніх стадій крейдового періоду (близько 145-66 мільйонів років тому).

Анатомія нового мозазавра відносить його до підродини, відомої як пліоплатекарпіни, яка проіснувала близько 20 мільйонів років до масового вимирання в кінці крейдового періоду. Науковці також визначили, що зразок належав до роду або групи видів, відомих як Yaguarasaurus у цій підродині.

Поряд із скам'янілостями доісторичних риб, акул та плезіозаврів (іншого виду вимерлих морських рептилій), останнє відкриття "сприяє розповіді про різноманітність та еволюцію давнього морського життя в цьому регіоні [Мексики], який зараз є напівпустельною гірською місцевістю, але колись у пізній крейдовий період був внутрішнім морем", - сказав Рівера-Сільва.

Детальний аналіз черепа нового екземпляра виявив анатомічні відмінності від Yaguarasaurus columbianus - єдиного раніше відомого представника цього роду.

"Ці варіації, такі як коротша й ширша структура лобової кістки, поряд з іншими відмінними рисами, дають нам унікальне уявлення про різноманітність цього виду мозазаврів", - сказав Рівера-Сільва.

Згідно з дослідженням, Y. regiomontanus, імовірно, був одним із найдавніших великих мозазаврів, проливаючи світло на еволюційну історію цих стародавніх рептилій.

"Ця істота говорить про ранню появу та різноманітність мозазаврів. Перші мозазаври з'явилися близько 95-100 мільйонів років тому. Це були маленькі Тварини розміром з ігуану та неспеціалізовані морські ящірки", - сказала Рівера-Сільва.

"За кілька мільйонів років вони стали набагато більшими і розвинули спеціальні плавники і хвости, що дозволяють маневрувати і переслідувати здобич під водою. Вони стали домінувати в морях до кінця епохи динозаврів", - додав він.

Інші новини про динозаврів

Як повідомляв УНІАН, дослідники ідентифікували невідомого раніше "гігантського" динозавра, що жив 122 мільйони років тому. Йому дали назву Garumbatitan morellensis.

Новий динозавр належить до культової групи зауроподів, до якої входять найбільші наземні тварини, які коли-небудь жили на Землі. Ці чотириногі динозаври, які могли досягати колосальних розмірів, характеризуються дуже довгою шиєю, довгим хвостом, маленькою головою і товстими ногами.

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