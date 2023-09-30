Новий вид динозавра належить до культової групи зауроподів, до якої входять найбільші наземні тварини, які коли-небудь жили на Землі.

Дослідниками ідентифікований раніше невідомий "гігантський" динозавр, що жив 122 мільйони років тому.

У дослідженні, опублікованому в "Зоологічному журналі Товариства Ліннея" (Zoological Journal of the Linnean Society), група палеонтологів описала новий вид динозаврів, якому вони дали назву Garumbatitan morellensis. Про це пише Newsweek.

Вчені описали динозавра за рештками, виявленими в Морельї, муніципалітеті, розташованому в автономній області Валенсія на сході Іспанії.

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Новий динозавр належить до культової групи зауроподів, до якої входять найбільші наземні тварини, які коли-небудь жили на Землі. Ці чотириногі динозаври, які могли досягати колосальних розмірів, характеризуються дуже довгою шиєю, довгим хвостом, маленькою головою і товстими ногами.

Останки Garumbatitan morellensis були вперше розкопані в Морельї на місці скам'янілостей Сан-Антоніо-де-ла-Веспа у 2005 і 2008 роках. Місце містить одну з найбільших концентрацій у Європі рештків динозаврів зауроподів раннього крейдяного періоду (близько 145-100 мільйонів років тому).

Перша частина імені динозавра, Гарумбатітан, означає "Гігант Гарумби" - натяк на той факт, що цей зразок був знайдений біля підніжжя Мола-де-ла-Гарумба, однієї з найвищих височин регіону. Друга частина назви відноситься до місця, де знаходиться родовище скам'янілостей, Морелья.

Опис нового виду заснований на рештках щонайменше трьох "фантастичних екземплярів", які були знайдені на цьому місці, повідомив палеонтолог із Лісабонського університету в Португалії Педро Мочо, який очолював дослідження.

За словами Мочо, один із зразків виділяється своїми великими розмірами: хребці мають ширину понад 90 сантиметрів, а стегнова кістка (верхня кістка ноги) може досягати більше 1,8 метра в довжину.

Дослідники також виявили дві майже цілі та зчленовані ступні, що "особливо рідко" зустрічається в геологічних записах, повідомив Мочо.

Дослідники розповіли іспанському виданню El Mundo, що за життя динозавр міг досягати більше 24 метрів в довжину і більше 9 метрів у висоту.

Імовірно, це був один із "найбільш гігантських" динозаврів в історії, розповіли іспанській газеті El País палеонтологи і автори досліджень Хосе Мігель Гасулла і Франсиско Ортега з Національного університету дистанційної освіти Іспанії. За словами дослідників, він був настільки великим, що міг з'їдати приблизно 29-41 кг рослинності щодня.

Це дослідження вперше офіційно описує нещодавно ідентифікований вид, підкреслюючи низку анатомічних характеристик, які відрізняють цього динозавра від інших зауроподів, таких як унікальна форма стегнової кістки та елементи, що складають стопу.

Дослідження також показало, що гарумбатітан є одним із найпримітивніших представників групи зауроподів під назвою Somphospondyli.

"Наше дослідження підкреслює величезну складність еволюційної історії зауроподів Європейського крейдяного періоду", - сказав Мочо.

"Майбутнє відновлення всіх викопних матеріалів, знайдених у цьому родовищі, додасть важливу інформацію для розуміння первісної еволюції цієї групи зауроподів", - заявив Ортега.

Динозаври на Землі - знахідки вчених

Як повідомляв УНІАН, раніше в Португалії місцевий житель під час робіт на своїй ділянці виявив останки найбільшого зауропода Європи. Вчені з'ясували, що належав 25-метровому брахіозавру, який жив між 160 і 100 мільйонами років тому.

А на дні обмілілої річки в центральному Техасі (США) знайшлися сліди динозавра віком 113 млн років. Вони належать одному акрокантозавру, який пройшов цією стежкою близько 30 м. Акрокантозаври були тероподами, динозаврами, що ходили на трипалих задніх лапах. При зрості близько 4,5 м вони важили близько семи тонн.

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