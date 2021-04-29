Microsoft вперше з 2007 року оновить шрифт за замовчуванням в Office.
Про це повідомляється у блозі компанії.
Розробники відібрали п'ять нових шрифтів і просять користувачів допомогти з вибором.
Читайте такожTelegram дозволив отримувати платежі в будь-яких чатах і оновив ще кілька функцій"Calibri був шрифтом за замовчуванням у Microsoft з 2007 року, коли він замінив Times New Roman у Microsoft Office. Він послужив нам всім хорошу службу, але ми вважаємо, що час розвиватися. Щоб задати новий напрямок, ми замовили п'ять оригінальних користувацьких шрифтів, які у підсумку замінять Calibri за замовчуванням", - розповіли в Microsoft.
Серед нових шрифтів представлені:
- Tenorite,
- Bierstadt,
- Skeena,
- Seaford,
- Grandview.
Наступні кілька місяців користувачі зможуть протестувати нові шрифти через хмару в Microsoft 365. Компанія також просить залишати відгуки про них у соціальних мережах.
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