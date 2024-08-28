24 серпня викиди діоксиду сірки досягли Європи, а потім рушили на схід.

Викиди діоксиду сірки від виверження вулкана в Ісландії досягли Європи. про це повідомляє The Watchers.

За попередніми прогнозами, це забруднення не є небезпечним для людей.

Шосте цього року виверження на півострові Рейк'янес почалося 22 серпня, спричинивши значні викиди діоксиду сірки. Вони перетнули Північну Атлантику і досягли північно-західної Європи 24 серпня, а потім рушили далі на схід.

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Згідно з даними Служби моніторингу атмосфери Copernicus, супутникові спостереження показують, що найвища концентрація перебуває на висоті 5-8 км в атмосфері, але подекуди є деяке підвищення концентрації SO2 і на рівні землі.

"Півострів Рейк'янес зазнає підвищеної вулканічної активності та вивержень. Це призводить до утворення великих шлейфів діоксиду сірки в атмосфері", - каже старший науковий співробітник Copernicus Марк Паррінгтон.

Згідно зі звітом Ісландського метеорологічного бюро, всі дані свідчать про те, що це виверження є найбільшим у цьому районі з початку 2023 року. Лава тече переважно на північний захід двома основними потоками, і її просування значно сповільнилося.

Виверження вулкана в Ісландії - що відомо

22 серпня в Ісландії почалося нове виверження вулкана на півострові Рейк'янес. Після початку виверження було помічено газовий шлейф, який піднімається на кілька сотень метрів.

Вулкан Фаградальсфьядль уперше за 800 років почав вивергатися в січні 2021 року. Відтоді він періодично активізується, випускаючи лаву з тріщин у землі.

У 2023 році активність вулкана зросла на стільки, що довелося евакуювати жителів міста Гріндавік.

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