Сьогодні в багатьох сервісах від Google стався збій.

Сьогодні в роботі багатьох сервісів Google виник масштабний збій. Користувачі різних країн повідомили про помилку сервера при спробі отримати доступ до акаунтів.

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Станом на 14:30 YouTube і Gmail і Google-Диск запрацювали.

За даними ЗМІ, в YouTube поки не знають, що могло викликати масштабний збій.

"Нам відомо, що у багатьох з вас зараз виникають проблеми з доступом до YouTube-наша команда знає і вивчає це. Ми повідомимо вас, як тільки у нас з'являться нові новини", - йдеться в повідомленні YouTube.

Глобальний збій в сервісах Google: що відомо

В роботі онлайн-відеохостингу YouTube виник масштабний збій. Користувачі різних країн скаржилися на помилку сервера при спробі отримати доступ до відео.

Проблема в основному торкнулася європейського регіону (включаючи Україну), а також східного узбережжя США, Японії, Австралії та Малайзії.

Користувачі також повідомляли про проблеми з роботою пошти Gmail, сервісу Google Play, Google диска і навіть стартової сторінки пошуковика Google.

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Автор: Катерина Лиманська