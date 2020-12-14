Проблеми виникли і з іншими сервісами Google.

У роботі онлайн-відеохостингу YouTube виник масштабний збій. Користувачі різних країн скаржаться на помилку сервера при спробі отримати доступ до відео.

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Про це свідчать дані сервісу Downdetector. Кількість скарг користувачів на роботу YouTube різко зросла близько першої дня. Проблема головним чином торкнулась європейського регіону (включаючи Україну), а також східного узбережжя США, Японії, Австралії та Малайзії.

Крім того, користувачі повідомляють про проблеми з роботою пошти Gmail, сервісу Google Play, Google диска і навіть стартової сторінки пошуку Google.

При спробі перевірити пошту Gmail користувачі в Україні можуть бачити повідомлення про проблеми.

"Список контактів тимчасово недоступний, тому в роботі Gmail можуть виникати помилки", - повідомляється на "стартовій" поштової скриньки.

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Автор: Дмитро Захаров