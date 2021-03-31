Користувачі, які візьмуть участь в експерименті, зможуть, як і раніше, ставити дизлайки роликам.

YouTube почне тестувати кілька нових інтерфейсів, в яких не відображається кількість дізлайков під чужими відео.

Читайте такожУ Google підрахували, скільки часу українці щодня проводять в YoutubeЯк повідомив відеосервіс, це буде експеримент за участю невеликої групи користувачів. Однак, в яких країнах він буде проводитися і скільки користувачів будуть в ньому брати участь, не уточнюється.

Експеримент вирішили провести після відгуків відеоблогерів про те, як публічні лічильники дизлайків можуть провокувати скоординовані кампанії, в рамках яких тому чи іншому відео масово ставлять дизлайки.

Користувачі, які візьмуть участь в експерименті, зможуть, як і раніше, ставити дизлайки роликам. Алгоритми соцмережі будуть враховувати їх при підборі рекомендацій. При цьому користувачі не будуть бачити загальну кількість дізлайков під відео. Їхныій лічильник буде доступний тільки для авторів роликів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла