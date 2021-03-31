YouTube почне тестувати кілька нових інтерфейсів, в яких не відображається кількість дізлайков під чужими відео.
Читайте такожУ Google підрахували, скільки часу українці щодня проводять в YoutubeЯк повідомив відеосервіс, це буде експеримент за участю невеликої групи користувачів. Однак, в яких країнах він буде проводитися і скільки користувачів будуть в ньому брати участь, не уточнюється.
Експеримент вирішили провести після відгуків відеоблогерів про те, як публічні лічильники дизлайків можуть провокувати скоординовані кампанії, в рамках яких тому чи іншому відео масово ставлять дизлайки.
Користувачі, які візьмуть участь в експерименті, зможуть, як і раніше, ставити дизлайки роликам. Алгоритми соцмережі будуть враховувати їх при підборі рекомендацій. При цьому користувачі не будуть бачити загальну кількість дізлайков під відео. Їхныій лічильник буде доступний тільки для авторів роликів.
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