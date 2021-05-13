Якщо ситуація з вуглекислим газом на нашій планеті не зміниться на краще, то вже до 2100 року кількість космічного сміття на орбіті істотно зросте.

Через зміни клімату кількість космічного сміття може зрости в 50 разів.

Читайте такожВчені відкрили сходжу на Нептун екзопланету, яка в тричі більша за Землю

До такого висновку прийшли вчені, надавши свої дані на Європейській конференції з космічного сміття, повідомляє The New York Times.

"Атмосфера нашої планети природним чином тягне орбітальне сміття вниз і спалює його в товщі нижньої атмосфери, але зростаючий рівень вуглекислого газу знижує щільність верхньої атмосфери, що може послабити цей ефект", - кажуть вчені.

На їхню думку, кількість космічного сміття може зрости в 50 разів вже до 2100 року.

"Цифри вразили нас. Є реальна причина для тривоги", - прокоментував експерт з космічного сміття з університету Саутгемптона в Англії Х'ю Льюїс.

Більш того, через ситуацію, що склалася може істотно збільшитися щільність атмосфери. Як повідомляється, до 2100 року вона може зрости до 80%.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська