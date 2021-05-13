Через зміни клімату кількість космічного сміття може зрости в 50 разів.
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До такого висновку прийшли вчені, надавши свої дані на Європейській конференції з космічного сміття, повідомляє The New York Times.
"Атмосфера нашої планети природним чином тягне орбітальне сміття вниз і спалює його в товщі нижньої атмосфери, але зростаючий рівень вуглекислого газу знижує щільність верхньої атмосфери, що може послабити цей ефект", - кажуть вчені.
На їхню думку, кількість космічного сміття може зрости в 50 разів вже до 2100 року.
"Цифри вразили нас. Є реальна причина для тривоги", - прокоментував експерт з космічного сміття з університету Саутгемптона в Англії Х'ю Льюїс.
Більш того, через ситуацію, що склалася може істотно збільшитися щільність атмосфери. Як повідомляється, до 2100 року вона може зрости до 80%.
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