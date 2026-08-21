3200 років тому арабські оазиси були центрами продажу фірмової кераміки, - археологи

Їхній фірмовий посуд цінували далеко за межами Аравії. Це дає змогу зрозуміти, що стародавні люди, так само як і сучасні, любили "брендові" речі.

Археологи зробили несподіване відкриття в оазисі Курайя на північному заході Аравії: близько 3200 років тому тут існувало розвинене виробництво кераміки, а місцевий розписний посуд користувався настільки великою популярністю, що його експортували на сотні кілометрів.

Як пише Independent, вчені вважають, що ця знахідка дає рідкісне уявлення про торгівлю та споживчу культуру бронзової доби і свідчить: елементи того, що сьогодні називають "брендингом", існували задовго до появи сучасного капіталізму.

Зазначається, що в Кураї археологи виявили фрагменти так званої двоколірної розписної кераміки. Посудини прикрашали характерними чорно-червоними геометричними візерунками, а також зображеннями тварин і людей.

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Дослідники вивчили не лише зовнішній вигляд знахідок, а й їхній хімічний склад, технологію виготовлення та особливості виробництва. Це дозволило встановити, що кераміка мала впізнавані характеристики, пов’язані саме з місцевою традицією.

Перші зразки такого посуду з’явилися близько 3600 років тому. Згодом виробництво розвивалося, а асортимент зображень ставав різноманітнішим. Приблизно 3200 років тому традиція перетворилася на добре впізнаваний "репертуар", який користувався попитом далеко за межами самого оазису.

Стародавній посуд експортували на сотні кілометрів

Незважаючи на суворі умови пустелі, мешканці Курайї змогли налагодити стабільне виробництво кераміки. При цьому необхідні для виробництва ресурси – вода, глина та паливо – були обмежені.

За словами дослідників, місцеві майстри виготовляли посуд не лише для власних потреб, а й на продаж.

"Мешканці оаз були достатньо кмітливими та винахідливими, щоб створити власний керамічний репертуар: для зберігання вдома та подальшого експорту за кордон", – зазначила археологиня Віденського університету Марта Лучіані.

Розписну кераміку з Курайї знаходять на значній відстані від місця її виробництва. Її експортували на північ, у Південний Левант, зокрема в райони Телль-ель-Хелейфе. Окремі зразки виявили навіть у святилищі єгипетської богині Хатор у Тімні.

Традиція пережила бронзову добу

Особливо дивно, що виробництво цієї кераміки не зникло разом із бронзовою епохою. За даними дослідників, традиція виготовлення такого посуду тривала в Кураї ще близько тисячі років – аж до пізньої залізної доби.

Вчені зазначили, що знахідка допомагає краще зрозуміти не тільки розвиток стародавніх ремесел, а й економічні відносини між виробниками та споживачами.

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