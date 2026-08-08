Під джунглями В'єтнаму виявили печеру з рідкісними кам'яними 'перлинами'

Навіть досвідченим спелеологам рідко доводиться бачити стільки печерних перлин в одному місці.

У національному парку Фонгня-Кебанг дослідники виявили величезну печеру, приховану під вапняковими горами. Усередині вони знайшли рідкісні печерні перлини.

Це ідеально округлі білі утворення, які виглядають як дорогоцінні камені, але насправді утворилися під впливом води та мінералів протягом дуже довгого часу, пише Ecoticias.

Нова печера отримала назву Тханг, або Печера Перемоги. При цьому вхід до печери зовсім не відповідав її масштабам. Вхід до печери займає всього близько 16,5 кв. м і розташований на вершині вапнякової гори. Щоб потрапити всередину, дослідникам довелося спуститися приблизно на 20 м по мотузці.

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Однак уже перші звуки всередині показали, наскільки величезним є підземний простір. Відлуння голосу довго відбивалося від стін, вказуючи на наявність великих порожнин.

За попередніми даними, середня ширина печери становить близько 70 м, а на окремих ділянках перевищує 100 м. Деякі сталактитові колони сягають приблизно 50 м у висоту.

Усередині дослідники виявили гігантські сталагміти, кам'яні завіси та інші мінеральні утворення. Одну з камер фахівці назвали "сталактитовим палацом".

Але найбільше вчених здивувало інше. У печері знайшли незвичайні "перлини". У природних поглибленнях дослідники виявили велику кількість гладких білих сфер, що нагадують справжні перлини.

Однак ці утворення не мають нічого спільного з перлами, які формуються в мушлях молюсків. Печерні перлини утворюються зовсім іншим чином.

Як утворюються "печерні" перлини

Їхнє формування починається з невеликого ядра – наприклад, піщинки, фрагмента кістки або шматочка іншого мінералу. Навколо нього поступово відкладаються шари кальциту, що міститься у воді. Згодом утворюється округла кам’яна структура.

Особливість знайденої печери полягає в незвично високій концентрації таких утворень. За словами дослідників, навіть досвідченим спелеологам рідко доводиться бачити стільки печерних перлин в одному місці.

При цьому вченим ще належить встановити їхній точний вік і хімічний склад. Поки що невідомо, скільки часу знадобилося для формування конкретних перлин.

Про що може розповісти ця знахідка

Печера розташована в одному з найвідоміших карстових регіонів В’єтнаму. Більш широкий ландшафт Фонгня-Кебанг і Хіннам-Но формувався протягом сотень мільйонів років і включає величезну систему печер та підземних водотоків.

Тому нова знахідка цікава не лише своєю красою.

Печерні утворення можуть зберігати відомості про те, як змінювалися умови навколишнього середовища. Шари сталактитів і сталагмітів здатні розповісти вченим про кількість опадів, стан рослинності та зміни клімату в минулому.

Дослідники також виявили всередині Печери Перемоги кілька великих вапнякових водойм. Вони припускають, що підземна система може бути пов’язана з розташованим неподалік озером Ма Да. Однак цю гіпотезу ще належить перевірити.

Зазначається, що головна цінність знахідки полягає в можливості дослідити унікальну підземну екосистему та геологічні процеси, які відбувалися тут протягом тисячоліть.

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