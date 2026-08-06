Вчені виявили відбитки пальців на кераміці віком 8000 років: що їх здивувало

Археологи ідентифікували відбитки, що належали кільком членам громади, серед яких були дорослі чоловіки, дорослі жінки та діти віком до 11 років.

Археологи виявили відбитки пальців, що збереглися на кераміці та глиняних виробах віком 8000 років, у кургані Улучак на заході Туреччини, де казкове селище із замками перетворилося на місто-привид. Про це пише Daily Galaxy.

Знахідка, розташована в районі Кемальпаша провінції Ізмір, дозволила отримати важливі відомості про те, як ранні громади почали більш організовано виготовляти кераміку.

Зазначається, що майстерня датується періодом між 6000 і 5840 роками до нашої ери і була виявлена всередині шестикімнатного комплексу будівель, де містилися інструменти, незавершені керамічні вироби, пігменти та інші матеріали, пов’язані з цим ремеслом. Розкопки проводяться з 2009 року професором Озлем Чевіком з Університету Тракії.

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За його словами, відбитки пальців є одними з перших чітких свідчень того, що виготовлення кераміки здійснювалося кваліфікованими майстрами, які працювали в окремій майстерні, а не лише в житлових приміщеннях.

Відбитки пальців, залишені стародавніми гончарами

Серед найбільш примітних знахідок у кургані Улучак - відбитки пальців, залишені на глині понад 8000 років тому. Їх було виявлено на глиняних заготовках, підготовлених перед перетворенням на керамічні посудини, що зафіксувало рідкісний момент взаємодії стародавніх людей з матеріалами, з якими вони працювали.

Вчені ідентифікували відбитки, що належать кільком членам громади, зокрема дорослим чоловікам, дорослим жінкам та дітям віком до 11 років. Як пояснив професор Чевік, це відкриття свідчить про те, що раннє виробництво кераміки не обмежувалося якоюсь конкретною групою в поселенні. Натомість люди різного віку та статі могли брати участь у підготовці глини перед тим, як вона набувала форми готових предметів.

Важливо, що вивчення цих стародавніх відбитків пальців залишається складним завданням, оскільки умови навколишнього середовища протягом тисяч років можуть пошкодити або стерти частини відбитків. У деяких випадках зберігаються лише фрагменти оригінальних відбитків, що ускладнює детальний аналіз.

Чевік пояснив, що сучасні методи візуалізації можуть допомогти дослідникам вивчити краще збережені зразки та визначити форму й деталі відбитків пальців. Однак якість результатів залежить від того, як спочатку було зроблено відбиток:

"Це залежить від ступеня збереженості відбитків пальців. Якщо людина, яка залишила ці відбитки, не ворушила пальцем під час цього або не натискала пальцем точно на одне й те саме місце двічі, її відбитки пальців можна було б досить легко й точно зафіксувати за допомогою хорошої камери".

Майстерня, що змінила уявлення про ранню кераміку

Зазначається, що відкриття в Улучак-Хьоюке надає нові свідчення про те, як розвивалося виробництво кераміки в західній Анатолії. Майстерня була виявлена всередині шестикімнатного комплексу будівель, у якому містилися незавершені керамічні вироби, інструменти, пігменти та інші матеріали, пов’язані з виробництвом кераміки.

"Відповідно, виявлена в Улучак-Хьоюке гончарна майстерня, що датується 600-5840 рр. до н. е., є першим чітким свідченням того, що виготовлення кераміки, можливо, здійснювалося групою вправних гончарів в окремій зоні, не пов’язаній із житловими будівлями", - сказав Чевік.

Повідомляється, що це відкриття змінює уявлення дослідників про те, як ранні громади організовували спеціалізоване виробництво. Наявність спеціалізованої майстерні передбачає, що деякі ремісники могли володіти поглибленими знаннями в галузі підготовки глини, техніки формування та методів декорування.

Стародавні інструменти розкривають забуті техніки

Виявлені в майстерні предмети свідчать, що виробництво кераміки складалося з кількох етапів і вимагало практичного досвіду. Дослідники виявили грудки червоного пігменту, можливо, гематиту, що використовувався для оздоблення кераміки, а також точильні камені для приготування пігментів, кістяні шпателі для згладжування поверхонь, полірувальні камені та незавершені посудини, виготовлені методом спірального ліплення.

Важливо, що ці відкриття дають змогу зазирнути в технічний процес створення ранньої кераміки. Перш ніж стати готовими виробами, глину необхідно було підготувати, сформувати, відшліфувати та прикрасити, використовуючи поєднання інструментів і спеціальних навичок.

Професор Чевік пояснив, що потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти точні відмінності між домашнім виробництвом кераміки та виробництвом у майстернях. Вчені продовжують вивчати такі фактори, як методи підготовки глини, техніки формування та рівень кваліфікації. Він додав:

"Однак нам потрібен подальший аналіз, щоб зрозуміти, у чому полягає технологічна різниця в гончарстві між домашнім та майстернями рівнями. Різниця зумовлена технологіями підготовки або формування глини, рівнем майстерності тощо".

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