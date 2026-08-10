Біля Сицилії знайшли затонулий корабель віком понад 2000 років: що було на борту

Міністр культури Італії вже назвав це відкриття "надзвичайним".

Незвичайна знахідка сталася біля берегів Сицилії. Там на глибині 46 м знайшли затонулий корабель римської епохи, який, імовірно, датується II–I століттями до н. е.

За даними Міністерства культури Італії, на морському дні виявлено сотні амфор, два свинцеві якорі та ще одну конструкцію з того ж матеріалу. Міністр культури Алессандро Джулі назвав це одним із найважливіших підводних археологічних відкриттів останніх років.

"Море продовжує дарувати нам дорогоцінні фрагменти нашої історії, а затонулий корабель розповідає нам про людей, шляхи та торгівлю, які зробили Середземномор’я перехрестям цивілізацій", – прокоментував Джулі.

Як зазначається, тепер це місце стане об’єктом подальшого документування та досліджень з боку Управління морського господарства, спрямованих на реконструкцію археологічного контексту та вжиття необхідних заходів щодо захисту.

Інші новини науки

Раніше повідомлялося, що в Румунії виявили найбільший давньоримський форт. Як зазначали вчені, римський форт Рекарі вважається другим за величиною кам'яним укріпленням в історичному регіоні Олтенія.

Вас також можуть зацікавити такі новини: