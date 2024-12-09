Дизайн таблички показав складний рівень майстерності, який припускає, що повідомлення мало значення.

У Грузії археологи знайшли таємничу базальтову табличку Башплемі з абсолютно новою системою письма, яка ніколи раніше не зустрічалася. Ця знахідка може кардинально змінити уявлення про стародавні системи письма.

За словами археологів, невелика табличка містить 60 символів, розташованих у семи стовпцях. Однак вони не можуть підтвердити, як структурована і кому належить ця система письма або що означає напис, пише Interesting Engineering.

Дизайн таблички показав складний рівень майстерності, ще одну захоплюючу особливість артефакту, яка передбачає, що повідомлення мало значення.

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Але точно встановити дату створення цієї таблички вчені не можуть. Археологи вважають, що творець зробив напис на цьому камені 14 тис. років тому, тобто десь між пізнім бронзовим і раннім залізним століттям.

Крім своєї безпосередньої, незаперечної важливості як археологічного артефакту, оскільки він містить раніше небачену систему письма, він може мати певний зв'язок із легендарною системою письма, згаданою в міфі про Ясона й аргонавтів.

Крім того, це може довести, що між Кавказом і сусіднім регіоном відбувався культурний обмін, і це може змінити все, що вченим відомо про стародавню систему письма в районі, який "тривалий час вважали периферійним" у вивченні найбільш раннього людського тексту.

У 2021 році рибалки на озері Башплемі випадково побачили табличку. Це був сухий сезон, тому незвичайний об'єкт, похований під мулом озера, стирчав назовні.

Те, що здається серією нерозбірливих символів, як-от три горизонтальні лінії та завиток унизу, пояснюють експерти, насправді "розвинене та вдосконалене" для того часу.

Напис навіть передбачає видатну майстерність. Творець використовував конічне свердло, щоб спочатку викласти символи на камені. Щоб створити гладку серію символів, вони використовували округлі інструменти, що показує, що було вкладено чимало праці у викладання повідомлення на камені.

Потім експерти припускають, що послання може говорити про військові трофеї, будівельний проект або підношення божеству.

У спробі встановити зв'язки з іншими стародавніми текстами можна знайти схожість між новим текстом і протокартвельським письмом 4-го тисячоліття до н. е. і печатками з дохристиянської Грузії.

Ба більше, він містить сліди ранніх кавказьких писемностей, зокрема грузинської мргвловані та албанської, а також фінікійських і протосинайських систем із Близького Сходу. Іншими словами, це осередок дуже ранніх систем письма, який може припускати взаємодію між цими стародавніми групами.

"Більшість символів, які використовуються в ньому, нагадують ті, які зустрічаються в писемностях Близького Сходу, а також географічно віддалених країн, таких як Індія, Єгипет і Західна Іберія", - сказали дослідники.

Однак, незалежно від цього, це абсолютно нова форма тексту. "Напис Башплемі не повторює жодну відому нам писемність", - зазначили вони.

Для вивчення стародавніх систем письма ця базальтова табличка може стати одним із найзахопливіших відкриттів, зроблених останнім часом, яке виділяє цю область Грузії як область, що потребує подальшого вивчення, оскільки вона може виявитися ніколи раніше не баченою системою письма з Колхіди, згаданою не де-небудь, а в міфі про Ясона і аргонавтів.

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