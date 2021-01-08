За результатами 7 січня телеканал «1+1» посів перше місце серед українських каналів із часткою 10,8% за аудиторією 18-54 (50К+)*.

Також за перші 7 днів нового року канал тримає першість за аудиторіями Жінки 18-54 (50К+) із середньою часткою 10,2%* та Жінки 35-44 (50К+) із середньою часткою 11,3%*.

Найкращою програмою 7 січня став підсумковий випуск ТСН, рейтинг якого склав 4,1%, частка – 14,1%. Загалом із останніми новинами різдвяного ТСН ознайомилося 3,52 млн** глядачів. Ведуча випуску, Марічка Падалко розповіла про перебіг подій у США, пов’язаних зі штурмом Капітолію, про ситуацію на автошляхах України та прогнози синоптиків, про важливі нововведення від Нацбанку України щодо зарплатних проєктів та про численні добрі справи, які роблять українці до Різдва.

Казкову атмосферу родинного свята допоміг створити і ретельно підібраний контент ефіру: зокрема, найбільшою популярністю 7 січня серед телеглядачів користувалися пригоди героїв п’яти частин мультфільму від кінокомпанії 20th Century Fox Animation «Льодовиковий період». Найкращі результати кінопоказу продемонструвала фінальна частина франшизи – «Льодовиковий період: Курс на зіткнення», яка лише трохи поступилася підсумковому випуску ТСН (рейтинг мультфільму склав 3,6%, частка – 12,2%). Також глядачі гідно оцінили прем’єру на «1+1» українського анімаційного фільму «Клара і чарівний дракон», створеного режисером Олександром Клименком (рейтинг 2,0%, частка 7,9%).

«Нам подобається, як 2021-й почався для 1+1 media: флагманський телеканал групи «1+1» стабільно демонструє високі показники і впевнено зростає. Це підтверджує, що обраний нами у 2020 стратегічний шлях розвитку телеканалу є правильним: вдячність глядачів є найкращим цьому доказом. Окремо тішить, що ми є лідерами перегляду серед важливих для нас жіночих аудиторій: саме наші глядачки не тільки самі дивляться «1+1», але й збирають перед телеекранами всю родину. І нам буде що їм запропонувати і надалі, незважаючи на те, що свята завершуються. Адже кількість цікавого та унікального контенту на каналі тільки збільшиться: вже у січні на глядачів чекає 11 сезон вокального шоу «Голос Країни. Перезавантаження», і незабаром ми вразимо абсолютно новим проєктом – «Ліпсінк Батл», шоу зіркових пародій, яке вже встигло стати хітом у більш ніж 10 країнах світу, що адаптували цей формат», – переконаний Максим Кривицький, керівник «Телевізійного бізнесу», член правління 1+1 media.

Нагадаємо, 3 січня 2021 року вечірній випуск ТСН встановив річний рекорд охоплення аудиторії. Так, новини о 19:30 на «1+1» подивилися 4,65 мільйона українців**. Це рекордний результат із січня минулого року. За комерційною аудиторією випуск також продемонстрував високі показники телеперегляду: рейтинг за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+) склав 4,7%, частка – 14,2%.

31 грудня 2020 р. канал «1+1» став лідером телеперегляду за аудиторією 18-54 (вся Україна). Частка телеперегляду «1+1» склала 14,5%.

Підсумковий випуск ТСН 31-го грудня подивилося 4,3 мільйона телеглядачів**. Рейтинг програми склав 4,3%, частка – 13,7% за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+). Випуск став лідером слота.

Новорічне привітання президента найкраще серед усіх телеканалів дивилися на «1+1», звернення стало найкращою програмою 31 грудня за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+). Рейтинг склав 11%, частка – 24,0%, охоплення – 3,6 мільйона глядачів**.

*фінансова доба 6:00-26:00

**охоплення за аудиторією 4+ (Україна)

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Автор: УНІАН