Подробиці смертельної ДТП під Києвом: лікарі розповіли про травми дітей (відео)

21:03, 17 лютого 2018
Суспільство
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Медики розповіли, в якому стані знаходяться діти ТСН

Смертельне ДТП сталася вдень на Одеській трасі під Києвом. Автобус з 16 школярами, які їхали на екскурсію до столиці, зіткнувся з легковиком.

Діти разом зі своєю вчителькою їхали в цирк, проте біля самого Києва їх плани за лічені секунди змінив водій "Ниви". "З бензоколонки виїжджав автомобіль "Нива", який, попередньо, порушив правила руху, виїхав на автостраду та зіткнувся з мікроавтобусом, в якому їхали діти", - розповів речник поліції Київської області Микола Жукович.

Водій мікроавтобусу не встиг загальмувати і врізався в авто, яке перегородило йому дорогу. Маршрутку винесло на узбіччя, а розбитий вщент легковий автомобіль перекинуло на місці зіткнення, передає ТСН.

Пасажир і водій лековика від потужного удару вилетіли на дорогу, один загинув на місці, іншого госпіталізували, проте врятувати йому життя не вдалося. Дев'ятьох дітей 11-12 років з численними забоями доправили у лікарні, як і вчительку, водія мікроавтобуса і маму однієї дитини. "Коли вони надійшли в приймальне відділення, діти були перелякані. Ну, це, звичайно, так і дорослі були перелякані", - розповіла головний лікар Васильківської лікарні Лідія Пацало.

За словами медиків, у водія перелом ноги, у мами пошкодження плеча, у дітей струси мозку, пошкодження кінцівок, забої та гематоми. Зараз більшість постраждалих вже відпустили по домівках, однак психологічна допомога їм, за словами лікарів, не завадить.

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Теги: #діти#ДТП#автобус