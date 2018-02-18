У Києві пройшла націоналістична акція «Смерть Росії» (відео)

Учасники закидали камінням та побили вікна у відділенні Сбербанку та будівлі Росспівробітництва.

У Києві представники націоналістичних організацій – ОУН, Білий молот, Соціал-національна асамблея, Чорний комітет, Комітет визволення політв’язнів – провели акцію під назвою «Смерть Росії».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зібрання кількістю до 100 людей пройшли центральними вулицями міста до представництва Росспівробітництва (Федеральне агентство РФ у справах СНД, росіян, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці).

Активісти стверджують, що Росспівробітництва є установою, що підконтрольна російській ФСБ.

Перед початком ходи лідер «Добровольчого руху ОУН» Микола Коханівський попрохав учасників не влаштовувати сутичок з правоохоронцями.

«Ми хочемо нашому одвічному ворогу ще раз нагадати, що його ні в Києві, ні на Донбасі, ні по всій Україні ніхто не чекає. Можливо, його чекає влада, - фінансові установи московських окупантів, які працюють (в Україні), банки, штаби колаборантів, Росспівробітництва, - проти кого ми закликаємо усіх виступити», - заявив Коханівський.

Учасники ходи, які вимагають, щоби із України «забиралися російські установи», розпочали рух з Майдану Незалежності. Дорогою учасники ходи кинули декілька камінь у вікна відділення Альфа Банку на Хрещатику, яке щільно охоронялося правоохоронцями.

Проїжджою частиною Володимирського узвозу активісти, які скандували гасла «Геть філію ФСБ», «Крим, Донбас та Кубань це Україна», вийшли на вул. Сагайдачного.

Читайте також"Викинули одного, викинемо й інших": люди в масках вивісили великий плакат неподалік "маршу за імпічмент" (фото)Будівлю Росспівробітництва, розташовану на вул. Борисоглібська, 2, учасники закидали яйцями та камінням і порозбивали вікна. Правоохоронці нікого не затримали і не вчиняли жодних дій до активістів, які кидали каміння.

Учасники заходу пояснили, що установа Росспівробітництва помічена у протиукраїнській діяльності і пропагуванні «руського міра». Вони стверджують, що якщо держава Україна не здатна закрити такі установи, то це «зроблять звичайні українці».

Колона поверталася на Майдан у супроводженні великої кількості правоохоронців у повному захисному екіпіруванні – шоломах і бронежилетах.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого центрі Києва кілька тисяч людей вийшли на «Марш за імпічмент», організований прибічниками Саакашвілі, — вони пройшли ходою від парку Шевченка до Софійської площі.