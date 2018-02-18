Прихильники Саакашвілі вимагають від влади надати йому можливість захистити свої права в суді

Під заявою підписалися лідери 10 політичних партій.

Прихильники лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, видвореного з України за процедурою реадмісії, вимагають від української влади надати йому можливість захистити свої права в українському суді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву від імені опозиційних сил зі сцени на Михайлівській площі зачитав народний депутат Віктор Чумак.

Зокрема, він заявив, що “влада вчинила політичну розправу” та порушила права людини, виславши Саакашвілі з України.

“Цей злочин має бути розслідуваний. Всі посадові особи, які порушили закон та свої посадові обов'язки, мають опинитися на лаві підсудних”, - зачитав Чумак.

“Ми вимагаємо забезпечити повернення Саакашвілі до України, надавши йому можливість захистити свої права та гідність в українських судах у відповідності до законодавства і міжнародного права”, - йдеться в заяві опозиційних сил.

Також вони закликають усіх українців підтримати це звернення, а світових лідерів та дипломатів – “дати принципову оцінку політичним репресіям, до яких вдається українська влада”.

Також Чумак заявив, що “Порошенко став на шлях підміни закону свавіллям”.

Під заявою підписалися лідери політичних партій “Батьківщина” (Юлія Тимошенко), “Самопоміч“ Андрій Садовий), “Свобода” (Олег Тягнибок), “Демократичний альянс” (Василь Гацько), “Громадянська позиція” (Анатолій Гриценко) та “Рух нових сил” (Давид Сакварелідзе). Також до заяви долучилися громадянський рух “Хвиля” (Віктор Чумак), об'єднання “Альтернатива” (Єгор Фірсов), “Народний контроль” (Дмитро Добродомов) та Європейська партія (Микола Катеринчук).

Читайте такожСаакашвілі у Нідерландах отримав документ, який дозволяє йому проживати і працювати в ЄС (фото)Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями в одному з ресторанів Києва, звідки його, за твердженнями соратників, було вивезено в невідомому напрямку.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто за процедурою реадмісії до Польщі, звідки він прибув у порушення українського законодавства. Згодом на офіційному сайті прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

13 лютого під час прес-конференції у Варшаві Саакашвілі заявив, що у найближчі дні планує побачитися із сім'єю в Нідерландах, а потім займатися політичною діяльністю в Європі.

14 лютого у Нідерландах Саакашвілі надали посвідчення особи, яке дозволяє йому проживати і працювати у країнах-членах Євросоюзу, після чого він заявив, що «як ніколи рішуче налаштований повернути своє українське громадянство».

16 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду зупинив розгляд скарги адвокатів Саакашвілі щодо законності указу президента України про позбавлення українського громадянства екс-президента Грузії. Провадження у справі зупинено через подану адвокатами заяву про відвід усієї колегії суддів. Поки невідомо, коли розглядатиметься заява, а також, у разі задоволення чи відхилення цієї заяви, коли продовжиться розгляд касаційної скарги щодо позбавлення Саакашвілі громадянства.

Довідка УНІАН. Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії. 29 січня 2018 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розпочав розгляд справи за позовом Саакашвілі до президента України про визнання незаконним та скасування указу про позбавлення його українського громадянства.