Українські моряки знайшли 300 кілограм кокаїну на борту вантажного корабля
Українські моряки здали до поліції 300 кілограмів кокаїну, знайденого на вантажному судні, на якому вони працювали.
Як зазначає ТСН, наркотик, розфасований у пластикові пакунки, екіпаж виявив перед прибуттям до одного з портів Італії.
Читайте такожРосійське МВС звинуватило Україну у постачанні синтетичних наркотиків в РосіюДо того корабель відвідував Південну та Центральну Америку. Італійські правоохоронці не висунули жодних звинувачень до українських моряків, а навпаки подякували за пильність.
Корабель залишили у порту до з'ясування обставин.
Як повідомляв УНІАН, правоохоронці Іспанії та Португалії затримали двох братів з Колумбії, які придумали незвичайний спосіб перевезення контрабанди наркотиків. Вони запаковували білий порошок у поліетилен, обгортали його жовтим воском, виготовленим з фруктового соку, після чого ховали все це у шкірку від ананаса. Таким чином наркотики легко було переплутати зі справжніми фруктами.