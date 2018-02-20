Українські моряки знайшли 300 кілограм кокаїну на борту вантажного корабля

Правоохоронці не висунули жодних звинувачень до українських моряків, а навпаки подякували за пильність.

Українські моряки здали до поліції 300 кілограмів кокаїну, знайденого на вантажному судні, на якому вони працювали.

Як зазначає ТСН, наркотик, розфасований у пластикові пакунки, екіпаж виявив перед прибуттям до одного з портів Італії.

Читайте такожРосійське МВС звинуватило Україну у постачанні синтетичних наркотиків в РосіюДо того корабель відвідував Південну та Центральну Америку. Італійські правоохоронці не висунули жодних звинувачень до українських моряків, а навпаки подякували за пильність.

Корабель залишили у порту до з'ясування обставин.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці Іспанії та Португалії затримали двох братів з Колумбії, які придумали незвичайний спосіб перевезення контрабанди наркотиків. Вони запаковували білий порошок у поліетилен, обгортали його жовтим воском, виготовленим з фруктового соку, після чого ховали все це у шкірку від ананаса. Таким чином наркотики легко було переплутати зі справжніми фруктами.