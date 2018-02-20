Рейс "Київ-Херсон" на півдорозі розвернули у "Бориспіль", пасажири поскаржилися на "теплий" прийом в аеропорту

За словами пасажирки, "приземлення було буквальним". На її питання до стюардеси про причини такої посадки, бортпровідниця відповіла, що "з технічних причин".

Рейс "Київ-Херсон" розгорнули на половині дистанції. Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила одна з пасажирок лайнера, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

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"Маленький "Ембраєр" ледве тягнув до злітної смуги. Між молитвами, під тужливе виття двигуна, думала про національного авіаперевізника. Думала про пілотів, про їхню відповідальність і здоров'я. Про життя, яке ми ретельно плануємо, а воно може опинитися поза наших планів", - зазначила вона.

За словами пасажирки, "приземлення було буквальним". На її питання до стюардеси про причини такої посадки, бортпровідниця відповіла, що "з технічних причин".

Після повернення з кабіни пілотів дівчина додала: "Несправність системи кондиціонування".

Також Сироїд і поскаржилася на "теплий" прийом в аеропорту. "У залі домашніх рейсів було закрито всі, навіть будка з водою. На прохання відкрити, прозвучала відповідь в кращих традиціях совка: "Ви ще не приземлилися, а вам вже їсти давай!" І людям стало навіть якось ніяково за те що приземлилися", - додала вона.