У РНБО стверджують, що бійці Нацгвардії в зоні АТО повністю забезпечені зимовим одягом

У Раді національної безпеки та оборони України запевняють, що військовослужбовці Національної гвардії у зоні АТО повністю забезпечені зимовою формою одягу.

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Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Києві речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сказав: "Усі військовослужбовці Національної гвардії, які служать у зоні АТО, повністю забезпечені зимовою формою одягу. Тривають роботи з утеплення блиндажів поблизу блокпостів, оснащення переносними печами для обігріву і приготування їжі. Щодня військовослужбовці забезпечуються трьохразовим гарячим харчуванням, на далеких блокпостах – сухими пайками та питною водою", - сказав Лисенко.