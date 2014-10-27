За добу в зоні АТО загинули двоє військовослужбовців

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, загибель українських військових сталася на блокпосту №32 поблизу Смілого на Луганщині, який бойовики вже тривалий час намагаються захопити.

Як зазначив Андрій Лисенко, вчора з боку сил АТО було здійснено спробу деблокування цього блокпосту з метою доставки боєприпасів, води, продуктів харчування. Під час цього рейду на фугасі підірвалася бронемашина з розмінування, а також було підбито український БТР, що здійснював вогневу підтримку колоні з боку блокпосту.

"Саме в цьому БТР загинули двоє наших військовослужбовців", - сказав Андрій Лисенко, додавши, що на даний час РНБО не має даних про наявність поранених.

Водночас він зазначив, що "ситуація в районі блокпосту №32 біля Смілого залишається непростою, але контрольованою".

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні проведення АТО втрат серед українських військових не було.