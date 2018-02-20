Сльози на Алеї героїв Небесної сотні: емоційний фоторепортаж Reuters

Протягом останніх днів люди масово приносять квіти до меморіалу на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві, щоб вшанувати пам'ять співвітчизників, які віддали свої життя за країну у ті жахливі дні.

20 лютого 2018 року, в четверту річницю найжахливішого розстрілу активістів Євромайдану, в Києві проходять численні меморіальні заходи. В тому числі, люди масово приносять квіти до меморіалу на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві.

Читайте також4 роки після Революції гідності: думки українців (відео)Тим часом на самій алеї Героїв Небесної Сотні сьогодні на знак шани загиблим з'явилися так звані "Ангели Пам'яті".

Білі паперові фігурки в пам'ять про загиблих на деревах уздовж вулиці розвішували і учасники тих подій, і небайдужі кияни. Цей захід, що відбувається щороку, називають тихою акцією "Ангели пам'яті". Вони висять на деревах, які стали мовчазними свідками кривавого вбивства невинних і героїчних людей у центрі Києва.