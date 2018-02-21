На Берлінале презентували українську драму "Коли падають дерева" (відео)
На кінофестивалі Берлінале-2018 презентували українську драму "Коли падають дерева".
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Сьогодні вночі в секції "Панорама" вперше показали художній фільм "Коли падають дерева". Це перший ігровий фільм режисера Марисі Нікітюк, профінансований частково Держкіно, а також фондами в Польщі і Македонії.
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"В українській провінції розгортається історія п'ятирічної бунтарки Витки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси та її коханого, молодого бандита Шрама", – йдеться в описі фільму.
Головну роль там зіграла 4-річна актриса, а дорослі герої стрічки вражали відвертими інтимними сценами.
Раніше повідомлялося, що на премії BAFTA назвали найкращий фільм року.