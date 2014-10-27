В ОБСЄ вважають, що Україні рано думати про членство в НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

«Україні спочатку потрібно залікувати свої рани, Україні потрібно спочатку зібратися з силами, є багато інших проблем, які потрібно вирішити перед тим, як починати думати про НАТО», - сказала Барнетт.

На її переконання, після парламентських виборів Україні необхідно допомогти позбавитися від корупції, зміцнити власну країну, отримати належну систему освіти, відновити інфраструктуру.

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«Це зараз є набагато більш важливим, тому давайте робити крок за кроком і не намагатися зробити десятий крок перед тим, як зробити перший», - сказала Барнетт.

Раніше в ОБСЄ заявили, що вибори до Верховної Ради в Україні пройшли прозоро і вони підтверджують демократичний рух країни.