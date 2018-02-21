У Харкові під час матчу "Шахтар" - "Рома" за порядком слідкуватимуть майже 2 тисячі поліцейських

Очікується, що спортивний захід відвідають до 40 тис. вболівальників.

У Харкові громадський порядок під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким «Шахтарем» і римською «Ромою» охоронятимуть 1,8 тис. правоохоронців.

Читайте також"Шахтар" є фаворитом на ставках букмекерських контор в першому матчі з "Ромою"Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, охорону публічного порядку та безпеки, зокрема, забезпечуватимуть 1400 працівників Нацполіції та 400 військовослужбовців Нацгвардії.

За відомостями поліції, до заходів із охорони також будуть залучені курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ та Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

У поліції додали, що спортивний захід відвідають до 40 тисяч вболівальників.

Довідка УНІАН. Матч між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Рома» (Італія) розпочнеться сьогодні, 21 лютого, о 21:45 на стадіоні «Металіст». У зв'язку з матчем роботу метрополітену продовжили на годину – до 1:00.