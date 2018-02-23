Журналісти показали приховані від людських очей унікальні скарби Януковича (відео)

Речі політик-утікач хотів вивезти в Крим, натомість вони опинилися в Національному художньому музеї.

Скарби, які Віктор Янукович не встиг вивезти з Межигір'я, оцінюються Генпрокуратурою в 320 мільйонів гривень.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, усього описано 585 предметів, серед яких найдорожчою є картина Василя Полєнова "Христос та грішниця", котру оцінюють у 150 мільйонів.

Речі політик-утікач хотів вивезти в Крим, натомість вони опинилися в Національному художньому музеї. Картини, книги, ікони, посуд нині значаться, як одиниці зберігання. Серед них є історичні цінності, є сучасний дорогий посуд – срібні ікорниці, французька порцеляна, декоративні вазони та підсвічники. Музейників до Межигір’я чотири роки тому запросили майданівці, аби фахівці оцінили та вивезли найцінніші речі. Решту, наприклад, розшиті стразами Сваровськи образи залишили в маєтку. Того ж року "скарби Януковича" навіть виставили в музеї на показ, однак невдовзі вони стали речовими доказами в судовій справі. Речі прибрали з виставкової площі і сховали в окремому приміщенні.

«Журналісти ТСН стали першими, кому відчинили двері, за котрими зберігається "Апостол" Івана Федорова з першої серії друку, котрих у світі лишилося всього кілька сотень. Підрахувати вартість скарбу музейники не беруться, але дуже шкодують, що поки ці експонати фігурують у судових справах, змушені ховати їх від людських очей. Працівники архівів сподіваються, що невдовзі всі предмети старовини та шедеври мистецтва стануть повноцінними експонатами», – повідомляє телеканал.