Тріщини на стінах і стелях: що відбувається в Межигір'ї після втечі Януковича (відео)

За словами доглядача, Януковича обманювали при будівництві будинку і використовували неякісні матеріали.

Рівно чотири роки тому люди вперше зайшли в Межигір'ї після втечі Януковича.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зараз у "Межигір'ї" живуть страуси, яких стало в два рази більше, будують монастир, який там був ще тисячу років тому. Вже побудували будівлю, на яку витратили 1,5 мільйона гривень.

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Зате у багатьох приміщеннях глобально тріщать стіни і стелі. За словами доглядача, Януковича обманювали при будівництві будинку і використовували неякісні матеріали. Тому деякі кімнати закривають на ремонт.

У той же час майно поки все ще заарештовано. У ГПУ пояснили, що справу гальмують адвокати Януковича.

Раніше повідомлялося, що поки тільки територія "Межигір'я" належить державі, а розташовані на ній будівлі поки що належать компанії "Танталіт" і екс-президенту Віктору Януковичу. У той же час всі ці будівлі знаходяться під арештом в рамках кримінального провадження.