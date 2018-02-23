"Це що за ї**нута": прем'єр по-чоловічому поговорив із Москалем, який обматюкав Супрун (відео)

Прем'єр-міністр розкритикував різку заяву Москаля на адресу Супрун й наголосив, що така поведінка неприпустима для високопосадовця.

Прем’єр Володимир Гройсман провів телефонну розмову з очільником Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем через його лайку на адресу в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Читайте такожКоли у МОЗ з'явиться очільник: суд вирішує питання про відкриття провадження"Сказав, що вважаю: він має знайти сили публічно вибачитися перед в.о. МОЗ Уляною Супрун за образливі слова на її адресу. Така поведінка неприпустима для високопосадоця і мужчини та не прикрашає чоловіків", - йдеться у повідомленні Гройсмана в Twitter.

Зранку мав телефонну розмову з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем. Сказав, що вважаю: він має знайти сили публічно вибачитися перед в.о. МОЗ Уляною Супрун за образливі слова на її адресу. Така поведінка неприпустима для високопосадоця і мужчини та не прикрашає чоловіків — Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 23, 2018

Раніше голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля обурила заява в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області були нерозмитнені належним чином.

"Подивіться на цю Супрун. Я готую їй відповідь, що їй щеплення треба від дурості… Вчора розповсюдили всі інформаційні агентства її лист: "Є проблеми на Закарпатті, бо та місцева адміністрація, яку очолює Геннадій Москаль, отримали 8000 доз від Угорщини, але не розмитнили їх та завезли контрабандою". Хоча зараз ми виставляємо митниці – все розмитнено. Це що за ї**нута, я вибачаюсь за це слово", - різко відреагував Москаль.