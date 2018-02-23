Прокуратура направила до суду справу киянки, яка викрала немовля з дитячого саду

За висновком експертизи підозрювана визнана осудною. За скоєне їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річної мешканки Києва за звинуваченням у викраденні 20 жовтня 2017 року двомісячної дитини з дитячого саду в Оболонському районі.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

Дії зловмисниці кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового слідства підозрювана повністю визнала свою провину в скоєнні цього злочину. Свій вчинок молода жінка пояснила бажанням залишити дитину собі і видавати за власну.

За висновком експертизи підозрювана визнана осудною. За скоєне їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, викрадачку дитини в Києві взяли під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. Стан дитини оцінюється як задовільний.

Згідно зі свідченнями дівчини, за місяць до викрадення вона втратила дитину і таким чином намагалася приховати цей факт.

Знайомі дівчини, яка викрала дитину з дитячого саду в Києві, кажуть, що вона постійно брехала і просила грошей під різними приводами. Одним із приводів була історія про важко хвору дитину, однак її ніхто не бачив.