Поліцейські затримали жінку, яка вчора у столиці викрала немовля (фото)

Поліцейські затримали жінку, яка вчора у столиці викрала немовля. Про це уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повдіомив у Facebook.

«Зловмисницю затримано! Дитину обстежують медики», - написав він.

Київ Оперативний у Facebook повідомляє, що з дитиною все гаразд.

Як повдіомляв УНІАН, вчора, 20 жовтня, в Оболонському районні Києва було викрадено немовля, доки батько забирав з дитсадка страшу доньку.

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Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

Оперативники встановили, що дитину викрала жінка, з камер спостережання було видно, що зловмисниця стежила за чоловіком із коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною.