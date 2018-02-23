В Одесі телефонний терорист завадив акції з нагоди 100-річчя радянської армії

В Одесі невідомий «замінував» Алею Слави, куди прийшли близько 60 осіб з червоними гвоздиками та плакатами з радянською тематикою.

В Одесі невідомий «замінував» Алею Слави, на якій проходила акція з нагоди 100-річчя радянської армії.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні близько 16.30 невідомий зателефонував на спецлінію «102» і повідомив, що Алею Слави, розташовану в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, заміновано. На місце виїхали вибухотехніки, оперативно-слідча група та ін.

Читайте такожЧервоні прапори із серпом і молотом у Кривому Розі: в Нацгвардії проведуть розслідування (фото)Зазначається, що внаслідок перевірки будь-яких вибухонебезпечних речовин або предметів не виявлено.

В цей час на Алею Слави прийшли близько 60 осіб з червоними гвоздиками, плакатами з радянською тематикою і білими прапорами, на яких було написано «Віра і пам'ять» і намальовано вічний вогонь.

Присутні встигли покласти квіти до пам'ятника Невідомому матросу, заявивши, що прийшли вшанувати 100-річчя з дня заснування радянської армії.

Вони скандували: «Слава радянському воїну!», «Ура!», «Слава радянським воїнам!». Йдучи, учасники акції виконували твори радянських часів «Катюша» і «Вставай, страна огромная...».

З ними був відомий у місті активний учасник акцій на Куликовому полі Моріс Ібрагім.