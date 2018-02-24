В окупованому Криму "прокурори" викликають учасників Українського культурного центру (відео)

Також друкарні відмовляються друкувати газету «Кримський терен», посилаючись на листи від правоохоронних органів Росії, де газета українською мовою називається «екстремістським матеріалом».

Підконтрольна Кремлю так звана «прокуратура Криму» викликала для перевірки учасників Українського культурного центру, також співробітники «прокуратури» прийшли з перевіркою в бібліотеку Сімферополя, де активісти проводили свої заходи.

Читайте такожВ окупованому Криму тривають репресії проти кримських татар - Amnesty InternationalПро це сьогодні на засіданні громадської організації «Кримська солідарність» повідомила учасниця центру Ольга Павленко, інформує видання Крим.Реалії.

«Співробітники прокуратури перевіряють бібліотеку, де ми займалися вишиванням. Уявіть, тільки вишиванням!»- зазначила Павленко.

Крім того, активісти розповіли, що друкарні відмовляються друкувати газету, яку видає Український культурний центр, посилаючись на листи від правоохоронних органів Росії, де газета «Кримський терен» українською мовою називається «екстремістським матеріалом».

Нагадується, що активісти Українського культурного центру в Криму 26 серпня 2017 року презентували перший експериментальний випуск видання «Кримський терен» українською та російською мовами.

У першому випуску була опублікована інструкція для вступу до вищих навчальних закладів материкової України, матеріал про блокування інтернет-ЗМІ в Криму, фрагменти останнього слова кримського політв'язня Володимира Балуха, а також історичне дослідження Леоніда Кузьміна про українські землі.

В окупованому Росією Криму систематично обмежують доступ до інформаційних сайтів. Правозахисники вказують на тиск на незалежні засоби масової інформації та журналістів, а також сформований «інформаційний вакуум». Півострів внесено до десятки найгірших територій за рівнем свободи слова.

Громадські працівники вказують на істотне скорочення вживання української мови після російської анексії Криму.