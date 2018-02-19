У Криму окупанти призначили директором школи шахрайку, яка розшукується в Україні

Директор сімферопольської школи Гульнара Муртазаєва знаходиться в розшуку в Україні у справі про шахрайство.

Призначена на початку лютого на посаду директора сімферопольської школи №44 ім. Аліме Абденанової в мікрорайоні Фонтани Гульнара Муртазаєва перебуває в розшуку на території України по кримінальній справі за статтею «шахрайство».

Про це свідчить запис на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Розшук», пишуть "Крим. Реалії".

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Інформацію про розшук також підтвердили у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Києві.

«Згідно з рішенням Шевченківського районного суду Києва, суддя дав дозвіл на затримання громадянки Муртазаевой з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», – повідомили в поліції.

Фотографія жінки на сайті Нацполіції схожа на жінку, знятий на відео в сюжеті про призначення на посаду директора школи в Сімферополі Гульнари Муртазаевої.

Гульнара Муртазаєва заявила, що їй про розшук не відомо і відмовилася надати подальші коментарі.

Підконтрольний Росії уряд Криму 1 вересня 2017 року відкрив в сімферопольському мікрорайоні Фонтани середню загальноосвітню школу №44. Вона отримала ім'я кримчанки Аліме Абденанової.

Гульнару Муртазаеву в ролі нового директора школи представили 5 лютого 2018 року. Як запевняють кримські ЗМІ, кандидата одноголосно затвердила атестаційна комісія. До цього призначення школу очолювала Елеонора Акімова, вона залишається на посаді заступника директора.

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