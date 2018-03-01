"Тітушку" Крисіна, який добивав журналіста Веремія, приведуть у суд примусово
Апеляційний суд Києва до 19 березня відклав розгляд скарги на вирок «тітушці» Юрію Крисіну, засудженого умовно за причетність до вбивства у 2014 році журналіста В’ячеслава Веремія.
Читайте такожСуд засекретив текст вироку Крисіну у справі про вбивство ВереміяЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Микола Ященко, зобов’язавши поліцію примусово привести Крисіна на судове засідання.
«Клопотання прокурора задовольнити, застосувати до обвинуваченого Крисіна Юрія Валерійовича… привід в судове засідання на 19 березня 2018 року на 14.00 в приміщення Апеляційного суду міста Києва», - сказав він.
Виконання ухвали про примусовий привід Крисіна на засідання суд поклав на Головне управління Нацполіції у Києві.
Рішення про примусовий привід Крисіна суд ухвалив у зв’язку з тим, що участь «тітушки» у розгляді скарги є обов’язковою, а також через ненадання Крисіним інформації про свою хворобу, через яку він просив перенести засідання. (Раніше суддя Ященко поінформував, що о 10.15 на його ім’я поштою надійшла телефонограма з проханням перенести розгляд скарги на вирок «тітушці» на іншу дату «у зв’язку з хворобою Крисіна» - УНІАН).
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.
18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.
22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.
26 лютого журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Крисін у зв’язку з розглядом апеляції на вирок сховався у дитячому відділенні Інституту серця, де активісти облили його зеленкою.