"Тітушку" Крисіна, який добивав журналіста Веремія, приведуть у суд примусово

Також суд виніс рішення про примусовий привід Крисіна на наступне засідання.

Апеляційний суд Києва до 19 березня відклав розгляд скарги на вирок «тітушці» Юрію Крисіну, засудженого умовно за причетність до вбивства у 2014 році журналіста В’ячеслава Веремія.

Читайте такожСуд засекретив текст вироку Крисіну у справі про вбивство ВереміяЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Микола Ященко, зобов’язавши поліцію примусово привести Крисіна на судове засідання.

«Клопотання прокурора задовольнити, застосувати до обвинуваченого Крисіна Юрія Валерійовича… привід в судове засідання на 19 березня 2018 року на 14.00 в приміщення Апеляційного суду міста Києва», - сказав він.

Виконання ухвали про примусовий привід Крисіна на засідання суд поклав на Головне управління Нацполіції у Києві.

Рішення про примусовий привід Крисіна суд ухвалив у зв’язку з тим, що участь «тітушки» у розгляді скарги є обов’язковою, а також через ненадання Крисіним інформації про свою хворобу, через яку він просив перенести засідання. (Раніше суддя Ященко поінформував, що о 10.15 на його ім’я поштою надійшла телефонограма з проханням перенести розгляд скарги на вирок «тітушці» на іншу дату «у зв’язку з хворобою Крисіна» - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили в спину.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не вчинить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.

26 лютого журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Крисін у зв’язку з розглядом апеляції на вирок сховався у дитячому відділенні Інституту серця, де активісти облили його зеленкою.