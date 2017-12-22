"Тітушку" Крисіна, який добивав пораненого журналіста Веремія, суд відпустив на волю

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі про напад журналіста газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану.

Читайте такожЛутковська заступилася за "тітушку" Крисіна, якого звинувачують у нападі на вбитого журналіста ВереміяСуд визнав винним обвинувачуваного у цій справі Юрія Крисіна. Суддя Олег Лінник призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Це означає, що якщо впродовж двох років Крисін не вчинятиме кримінальних правопорушень, він буде звільнений від відбування покарання в місцях позбавлення волі.

Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі.

Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

Крисін прибув на суд не заарештованим, оскільки як запобіжний захід мав лише особисте зобов’язання.

Після оголошення вироку він вільно залишив залу суду.

У вироку суддя проігнорував той факт, що Крисін має непогашену судимість за статтею Кримінального кодексу щодо незаконного зберігання боєприпасів. Оголошуючи вирок, суддя заявив, що Крисін не має судимостей.

Крім того, суддя не врахував той факт, що Крисін мав судимість у 2010 році за ненавмисне вбивство.

Як пізніше пояснила журналістам прокурор відділу Генеральної прокуратури їЛюдмила Гетьман, судимість за ненавмисне вбивство, скоєне Крисіним, вважається погашеною, оскільки він відбув покарання за даний злочин.

Гетьман заявила, що прокуратура оскаржуватиме даний вирок в Апеляційному суді Києва і наполягатиме на покаранні у вигляді позбавлення волі терміном на шість років.

Також обурення вироком суду висловила вдова Веремія.

Як повідомляв УНІАН, журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Він їхав з роботи на таксі додому. На розі вулиць Володимирська та Велика Житомирська у центрі Києва журналіст помітив озброєних «тітушок» в камуфляжі та масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його трощити, витягнули водія і пасажирів. Водієві та іншому пасажиру вдалося втекти, а Веремія «тітушки» сильно побили, після чого вистрелили у спину.

Веремія доправили до реанімації, проте внаслідок втрати великої кількості крові та травм вранці 19 лютого він помер під час операції.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є чоловік на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці у липні 2015 році.

Крисіна обвинувачували у нападі разом з іншими особами на Веремія. Кримінальне провадження було відкрито за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганські дії, вчинені групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень").

Також Крисін підозрюється у залученні групи "тітушок" (деякі з них мали зброю), на вулицю Велика Житомирська з метою перешкодити учасникам Революції гідності.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська у листі від 23 листопада поскаржилася генеральному прокурору Юрію Луценку на Департамент спецрозслідувань щодо того, що він незаконно, на її думку, примусив Крисіна носити електронний браслет.