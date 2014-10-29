У Москві провели акцію на підтримку режисера Сенцова (фоторепортаж)

15:44, 29 жовтня 2014
Суспільство
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У Росії відбувся показ фільму Сенцова з метою привернути увагу світу до його незаконного арешту владою РФ і флешмоб #FreeSentsov.

Фото Романа Цимбалюка

У Москві відбувся показ фільму "Гамер" українського режисера Олега Сенцова з метою привернути увагу світової громадськості до його незаконного арешту російською владою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, показ пройшов у Посольстві України в Москві.

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Перед початком перегляду фільму присутні - українські дипломати, дипломати різних країн, які працюють в Москві, а також представники української діаспори в Москві - провели невеликий флешмоб. Зокрема, всі учасники перегляду сфотографувалися з білими листами папери, на яких написано RESPECT HUMAN DIGNITY #FreeSentsov.

Тимчасовий повірений у справах України в РФ Руслан Німчинський нагадав, що через "певні" обставини Сенцов був арештований на території Криму і з травня цього року утримується в Лефортово.

"Багатьом відомі ті фальшиві й надумані приводи, чому Сенцов не на волі. Посольство України і МЗС України неодноразово зверталися з нотами протесту на адресу МЗС РФ, ми працювали по лінії інших російських відомств з вимогою звільнити Олега. Ми неухильно і постійно закликаємо російську сторону, і робитимемо це надалі з вимогою дотримуватися своїх зобов'язань щодо забезпечення прав і свобод, зокрема Олега", - сказав Німчинський.

Він відзначив, що сьогоднішній перегляд фільму «Гамер» демонструє підтримку Сенцова Посольством України, друзями України з інших посольств.

"Це акт підтримки Олега, залучення уваги до долі Олега. Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб його звільнили якомога швидше", - сказав український дипломат.

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У свою чергу сестра Сенцова Наталія Кочнева повідомила, що режисер проінформований про те, що відбувається навколо нього, і дізнається всі новини, наскільки це можливо.

"Олег відчуває моральну підтримку і дякує всім, просить, щоб його не забували. Звичайно, йому важко, хоча до своєї справи він ставиться з гумором, тому що без гумору ставитись до цього просто не можливо. Фантазія слідчих буйна, не обвинуватили його хіба що у вбивстві Кеннеді", - сказала Кочнева.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Сенцова в ніч на 11 травня в Сімферополі. Після цього він був етапований з Криму російськими спецслужбами в слідчий ізолятор «Лефортово» в Москві. ФСБ обвинуватила Сенцова в підготовці терористичного акту, під час якого нібито мали підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі, меморіал Вічного вогню і офіси кримських проросійських організацій.

29 вересня Лефортовський районний суд Москви продовжив до 11 січня 2015 року строк утримання Сенцова під вартою.

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Український президент, Міністерство закордонних справ України, українська громада, велика кількість міжнародних кінематографічних і правозахисних організацій, всесвітньо відомі кінорежисери Педро Альмодовар, Вім Вендерс, Агнешка Холанд, Майк Лі, Кшиштоф Зануссі, Анджей Вайда, Кен Лоуч та інші виступили з вимогою до президента Росії Володимира Путіна звільнити українського режисера.

«Міжнародна амністія» вважає арешт Сенцова незаконним.

До дня Незалежності України президент Петро Порошенко нагородив Сенцова орденом "За мужність" III ступеня.

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