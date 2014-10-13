Московський суд заборонив адвокатам Сенцова розголошувати деталі його справи
Суд у Москві заборонив адвокатам українського режисера Олега Сенцова розголошувати деталі його справи.
Мосміськсуд залишив у силі заборону адвокатам українського режисера Олега Сенцова на коментарі у справі про підготовку терактів у Криму, передає ТАСС.
Раніше слідчий заборонив захисту Сенцова розголошувати подробиці справи, пізніше цю заборону підтвердив Лефортовський суд Москви, і сьогодні, 13 жовтня, після рішення Мосміськсуду заборона набула чинності.
Мосміськсуд також визнав законною відмову слідчого надати захисту деякі з матеріалів справи.
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Захист Сенцова вважає дії слідства порушенням своїх прав і заявляє, що унаслідок цього обмежені можливості Сенцова у доведенні невинності.
Сам Сенцов взяв участь у розгляді скарг у режимі відеоконференції із СІЗО, він не вставав при вході і виході судді, а також відмовився відповідати на більшу частину запитань.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Сенцова в ніч на 11 травня у Сімферополі. Після цього він був етапований з Криму російськими спецслужбами до слідчого ізолятору «Лефортове» у Москві. ФСБ звинуватила Сенцова у підготовці терористичного акту, під час якого нібито мали бути висаджені у повітря пам'ятник Леніну в Сімферополі, меморіал Вічного вогню і офіси кримських проросійських організацій.
29 вересня Лефортовський районний суд Москви продовжив до 11 січня 2015 року термін тримання під вартою Сенцова.