На Донеччині чиновники шахраювали на постачаннях "буржуйок" до прифронтових Мар'їнки та Красногорівки - нардеп

Прокуратура визнала службову недбалість Донецької ВЦА при їх закупівлі для населення, поставлені пічки не виконують свої функції, оскільки є неякісними.

Депутат Верховної Ради України Ольга Червакова заявила, що прокуратура визнала службову недбалість чиновників Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ОВЦА) при закупівлі пічок-"буржуйок" для населення прифронтових Мар'їнки та Красногорівки.

Про це вона повідомила у Facebook. За її даними, прокуратура визнала службову недбалість Донецької ВЦА при їх закупівлі для населення.

"Головному спеціалісту по роботі з гуманітарною допомогою Департаменту Донецької ВЦА Маляру А.В. вручено підозру за ч.1 ст. 367 КК України. Йому загрожує покарання до обмеження волі на 3 роки і заборони займати певні посади. Нагадаю, що в грудні 2015 року в результаті обстрілу цих прифронтових міст був зруйнований магістральний газопровід, внаслідок чого там відсутнє централізоване опалення. Під час зими 2015-16 року в Красногорівці насмерть замерзло 11 людей", - повідомила нардеп.

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Вона нагадала, що в жовтні 2016 року звернулася до голови Донецької ВЦА Павла Жебрівського з проханням забезпечти населення альтернативними джерелами тепла, аби убезпечити населення від подібних ризиків в подальшому.

"Ситуація з опаленням була визнана надзвичайною місцевого рівня лише в кінці листопада 2017 року. Тоді ж на буржуйки було виділено 1 млн 188 тисяч гривень. Далі - негайно мали бути закуплені буржуйки. Згідно відповідей на мої депутатські звернення, 296 штук - для Мар'інки і 264 - для Красногорівки. Для міст, де ситуація визнана надзвичайною, законом передбачена так звана "переговірна процедура" - тобто, швидко, без тендерів люди могли би отримати тепло. Що сталося насправді. Насправді буржуйки почали надходити в ці міста тільки після нового року. Тоді я виступала з парламентської трибуни, і переповіла історію, яку мені розказало керівництво Красногорівської ВЦА: по документах мало надійти 264 прилади, а фактично надійшло 126, і жодної тони вугілля чи іншого палива", - додала нардеп.

Вона зазначила, що невідомо, чи надійшла решта "буржуйок" хоча б навесні, але місцеве населення обурювалося тим, що печі не працюють або працюють погано.

"Як повідомили мені джерела в прокуратурі, у ході досудового розслідування встановлено, що поставлені печі дійсно не виконують свої функції, оскільки є неякісними. Також у даному кримінальному провадженні постачальнику печей 12.01.2018 року оголошено підозру по статті "шахрайство" (ч. 2 ст. 190 ККУ), та "підроблення документів, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб" (ч. 2 ст. 358 КК). Тоді ж провадження було скеровано до суду", - підсумувала Червакова.

Раніше стало відомо, що у Запоріжжі чиновники виводили кошти з держбюджету і вивозили на окуповані території.