У Запоріжжі чиновники виводили кошти з держбюджету і вивозили на окуповані території

У Запоріжжі викрито чиновників, які виводили кошти з держбюджету й вивозили на тимчасово окуповані території.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники спецслужби викрили трьох посадовців управління праці та соціального захисту населення одного з районів Запоріжжя, які систематично виводили бюджетні кошти за рахунок безпідставно отриманих виплат, виділених державою на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Зловмисники оформлювали пакети документів для проведення виплат особам, які не мають права на їх отримання. В подальшому, за домовленістю з керівництвом банку, оформлювались банківські картки, куди безпідставно зараховувались бюджетні (соціальні та пенсійні) виплати, які згодом переводилися у готівку та вивозилися на тимчасово окуповані території.

Всього зловмисники встигли вивести з держбюджету приблизно 12 млн грн.

Раніше, у грудні 2016 року, оперативники СБУ затримали двох організаторів оборудки під час перевезення на тимчасово окуповані території понад 100 тис. грн, отриманих у банках у Запоріжжі.

Всім членам злочинної організації оголошено про підозру за ст. 255 (створення злочинної організації), 258-3 (створення терористичної організації), 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.