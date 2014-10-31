Директор кінофестивалю "Молодість": Підпал "Жовтня" - спланована провокація
03:05, 31 жовтня 2014Суспільство
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Підпал столичного кінотеатру "Жовтень" - не суспільний протест, а спланована провокація.
На думку директора "Молодості", підпал "Жовтня" - спланована провокація Facebook
Про це йдеться в офіційній заяві директора МКФ "Молодість"Андрія Халпахчі.
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"У мене є дві версії того, хто стоїть за цим злочином: 1) рейдери, які хочуть на місці старого київського кінотеатру побудувати торговий центр; 2) політичні сили, які хочуть дискредитувати Україну на шляху до євроінтеграції. Правоохоронні органи повинні якомога швидше визначити, хто саме стоїть за цією провокацією. Я звертаюся до Президента України - такі випадки повинні бути розслідувані до кінця", - зазначив він.
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