Директор кінофестивалю "Молодість": Підпал "Жовтня" - спланована провокація

Про це йдеться в офіційній заяві директора МКФ "Молодість"Андрія Халпахчі.

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"У мене є дві версії того, хто стоїть за цим злочином: 1) рейдери, які хочуть на місці старого київського кінотеатру побудувати торговий центр; 2) політичні сили, які хочуть дискредитувати Україну на шляху до євроінтеграції. Правоохоронні органи повинні якомога швидше визначити, хто саме стоїть за цією провокацією. Я звертаюся до Президента України - такі випадки повинні бути розслідувані до кінця", - зазначив він.