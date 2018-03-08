"Чужа ідеологія": українців запитали, що вони думають про скасування свята 8 березня (відео)

12:43, 08 березня 2018
Суспільство
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Оберемки квітів, тортики, цукерки - країна вже почала святкувати міжнародний день захисту прав жінок.

Напередодні зазвичай чоловіки переживають справжній стрес - що подарувати коханим чи милим співробітницям. Натомість не всі жінки люблять і сприймають це свято.

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Теги: #8 березня#свята Україна