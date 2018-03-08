"Чужа ідеологія": українців запитали, що вони думають про скасування свята 8 березня (відео)

Не всі жінки люблять і сприймають це свято.

Чимало українців виступають за скасування свята восьмого березня. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожВирішили не зволікати: 97-річний чоловік та 64-річна жінка одружилися в рамках проекту «Шлюб за добу» Оберемки квітів, тортики, цукерки - країна вже почала святкувати міжнародний день захисту прав жінок. Напередодні зазвичай чоловіки переживають справжній стрес - що подарувати коханим чи милим співробітницям. Натомість не всі жінки люблять і сприймають це свято.

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