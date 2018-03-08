В Ужгороді зірвали акцію за права жінок: учасниць пікету облили фарбою (фото, відео)

Серед нападників, затриманих правоохоронцями, було і кілька дівчат.

В Ужгороді учасниць акції за права жінок облили червоною фарбою. Відповідальних за атаку затримали правоохоронці. Про це у Facebook повідомила журналіст Ярина Денисюк.

«В Ужгороді таки зірвали акцію на 8 березня. Дівчат облили фарбою. Поліція затримала близько 7 атакуючих, серед них було і кілька дівчат. Як помітили присутні, одна з дівчат є прес-секретаркою Карпатської Січі», - написала вона.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають Міжнародний жіночий день. У зв'язку з цим в країні оголошено вихідний.