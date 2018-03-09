У Дніпрі відзначили річницю з дня народження Шевченка (фото)

Біля пам'ятника Кобзареві провели поетичний марафон Shevchenko Dnipro Fest.

9 березня біля пам'ятника молодому Тарасу Шевченку в Дніпрі відбулися урочистості з нагоди 204-ї річниці з дня народження Кобзаря.

Як повідомляє інтернет-видання sobitie.com.ua, жителі міста поклали до монумента квіти.

Біля пам'ятника Кобзареві провели поетичний марафон Shevchenko Dnipro Fest. Під час марафону грала українська музика у виконанні поетів і талановитих дітей звучали вірші та уривки з творів українського класика, а також вірші, присвячені Кобзареві.

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Також звучали твори Шевченка в перекладі на іноземні мови.

«Я читала вірш Тараса Григоровича Шевченка, присвячене Маркевичу. У «Кобзарі» мені дуже сподобався саме цей вірш припав до душі. Твори Шевченка мають дуже глибокий зміст. Він боровся за Україну, за те, щоб вона була незалежною. Шевченко вірив і домагався цього», - зазначила Рябченко Анастасія,учениця школи № 36, пише gorsovet.com.ua.

Річницю Великого Кобзаря відзначають по всій області.