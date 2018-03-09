Рубан організовував вивезення зброї з "ДНР" ще у листопаді 2017 року – СБУ

За даними голови СБУ, затриманий за підозрою у підготовці терактів керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан і раніше, в листопаді 2017 року організував вивезення зброї з непідконтрольної території.

Затриманий керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області за зброєю 6 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«6 березня 2018 року Рубан через контрольно-пропускний пункт «Майорськ» виїхав на непідконтрольну територію», - сказав він.

Також під час брифінгу було оприлюднено відеозапис з мікроавтобуса, яким нібито керував Рубан під час цієї поїздки.

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На відео людина, схожа на Рубана, заїхала на непідконтрольну територію 6 березня, 7 березня відбулося завантаження зброї в мікроавтобус, а 8 березня він повертався на підконтрольну територію і його затримали на КПВВ «Майорськ».

Також, за інформацією Грицака, у мікроавтобусі, в якому перебував Рубан, правоохоронці під час затримання вилучили, зокрема, автомати Калашникова, пістолети Макарова (виробництва Російської Федерації), пристрої для безшумної стрілянини (виробництва РФ), міни, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, гранати і набої.

Грицак заявив, що в одному з ящиків з гранатами знайшли пакувальний лист, датований 11 червня 2016 року з військової частини 08819.

«За нашими даними, це військова частина 1-го армійського корпусу «ДНР»», - зазначив голова СБУ.

Разом з тим, голова СБУ повідомив, що Рубан організував вивезення зброї з непідконтрольної частини Донецької області ще в листопаді 2017 року.

«Рубан раніше, у листопаді 2017 року організовував незаконне перевезення великої партії засобів ураження з непідконтрольної території так званої «ДНР» на територію України», - сказав він.

Згідно з інформацією Грицака, у листопаді минулого року Рубан вивозив, зокрема, крупнокаліберні кулемети «Утес» (виробництва РФ), крупнокаліберні гвинтівки, протитанкові гранатомети, порохові заряди до гранатомету, протипіхотні міни, гранати.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Сьогодні голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах.

За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.